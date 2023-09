María León se muestra parada de manos y comparte en un video sus entrenamientos

Ya sea en su casa o en el gimnasio María León se ejercita varios días a la semana, y ahora complació a sus fans con un video que la muestra en uno de sus entrenamientos, dando maromas y parándose de manos durante varios segundos, lo cual refleja su extraordinaria condición física.

La actriz y cantante de 37 años tiene más de dos millones de seguidores en esa red social, y al término de sus rutinas posó usando ceñidos leggings con líneas. Uno de los mensajes que escribió fue: “Aunque los lunes son mi domingo, hoy le dimos con todo porque el miércoles se va a ocupar todo el power“. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Actualmente María triunfa en la obra de teatro “Vaselina”, en la que además de cantar y bailar realiza varias acrobacias. Ella publicó fotos que la muestran caracterizada como su personaje, y las complementó con el texto: “Cuando me preguntan por qué Sandy tiene cuadritos… pues para poderle hacer así…🤷🏽‍♀️ 💋 🥰”.

