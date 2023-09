“Messi nos felicitó”: Leonardo Campana habló del buen ambiente que se vive en el Inter Miami y aseguró que el club está para ganar todo en la MLS

Leonardo Campana, quien cubrió las expectativas al sustituir a Lionel Messi en el Inter Miami mientras el argentino se encontraba disputando las eliminatorias mundialistas en Sudamérica expresó que en el equipo hay buen ambiente y que todo es positivo aunque no esté Messi.

En una entrevista que concedió a la agencia EFE, el delantero ecuatoriano manifestó la confianza que hay dentro del equipo, dijo que están para ganar todas las competencias de la MLS y reveló que el campeón del mundo los felicitó por la victoria contra el Sporting Kansas City, donde estuvo ausente y Campana anotó un doblete.

“Inter Miami está para ser campeón de las tres cosas (Leagues Cup, MLS y Copa US Open), no tengo duda de que es la mentalidad que tenemos todos, no me quito de la cabeza los tres campeonatos”, explicó.

Cuando se le cuestionó cómo habían pasado del último lugar de la tabla general a ganar la Leagues Cup, estar en la final de la US Open Cup e ir en ascenso en la MLS después de las incorporaciones veraniegas, el ecuatoriano fue sincero y dijo que los refuerzos habían inyectado confianza y elevado el nivel de juego del equipo.

“El creérnoslo por el simple hecho de jugar con Leo, Jordi Alba y Busi (Sergi Busquets). Se ha elevado el nivel de confianza en muchos jugadores. El hecho de jugar con estos tres grandes te da confianza, saber que vas a saltar al campo y vas a obtener un resultado positivo. El nivel de competitividad, la mentalidad que ellos imponen en cada entrenamiento y en cada juego te acaba contagiando”, acotó.

“El cuerpo técnico y los jugadores hemos hablado, y vamos partido tras partido. El último ante Kansas City estábamos enfocados en ese, y así fue el pasado también ante Los Ángeles, ganamos y empezamos a empujar. No estamos viendo la tabla”, expresó.

La influencia de Messi en el Inter Miami

Campana reconoció que Messi no sólo le ha cambiado el rostro al equipo con su talento dentro de la cancha, sino que su personalidad ha sido crucial para llegar al buen ambiente que se vive en los vestuarios, como ejemplo basta mencionar que cuando vencieron al Sporting Kansas City y el campeón del mundo se encontraba en Sudamérica les envió un mensaje para felicitarlos por el triunfo.

“Messi nos escribió en el grupo, nos felicitó. Te das cuenta del tipo de persona que es, lo humilde que es. Por más grande que sea está pendiente de nosotros, es el primero en mandar mensajes, deseándonos buena suerte y eso te motiva”, contó.

Messi y Leonardo Campana celebran un gol con sus compañeros del Inter MIami. Foto: Getty Images.

Sobre la personalidad del astro internacional, reveló que su grandeza radica en su humildad, ya que es muy atento y ofrece consejos a quien puede dárselos sin importar quién sea.

“En cómo es él como persona, cómo te conversa, cómo se expresa con el más chico y con el más grande. No se cree más que nadie por más que lo puede hacer. Te da esa tranquilidad, te aconseja dentro de la cancha, antes de los partidos, las charlas que da, las caras que tú le ves de competir todos los partidos pese a haberlo ganado todo… Todo eso, hasta en los más mínimos detalles”, agregó.

Finalmente, Campana recordó con cariño el primer día que lo vio en el vestidor y relató cómo fue.

“Habitualmente soy uno de los primeros en llegar (al entrenamiento), entré al camerino con la cabeza abajo, la alzo y veo que estaba sentado un puesto al lado mío. Lo saludé, me saludó, y su tranquilidad y su humildad te hacen sentir tranquilo. No lo asimilaba. Charlamos un poco y, obviamente, yo un poco reservado, no le quería molestar, pero poco a poco fuimos encajando muy bien. Conversamos, nos reímos, entrenamos bien, nos complementamos bien y estoy disfrutando del día a día con él, y con Jordi y Busi también”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Leonardo Campana, el sustituto de Leo en el Inter Miami, fue el jugador de la semana en la MLS

· Messi compra mansión de $10.8 millones de dólares en Florida

· Este es el camino: Messi quiere meter al Inter Miami a los playoffs de la MLS

· Messi encabeza la lista de nominados al Balón de Oro; CR7 quedó fuera