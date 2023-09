Unos 52,000 kits de perlas de agua son retirados del mercado por riesgos de asfixia en niños

Este jueves, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC) anunció junto al fabricante Buffalo Games LLC el retiro voluntario de aproximadamente 52,000 kits de actividades Chuckle & Roar Ultimate Water Beads, debido al riesgo de ingestión, asfixia y obstrucción.

De acuerdo con el comunicado Buffalo Games con sede principal en Nueva York informó que en noviembre del año pasado se reportó en Maine una obstrucción intestinal en un niño de nueve años luego de que el infante ingiriera “las perlas de agua”, asimismo este año en Wisconsin un bebe de 10 meses falleció después de ingerir también este material.

La CPSC en su informe detalló que “las perlas de agua” o “gotas de agua” son diseñadas en un principio para la diversión de los niños, el material permite que una vez entren en contacto con el agua ellas puedan expandirse; sin embargo, el riesgo está en que no son comestibles, por lo tanto, al ser ingeridas causan graves problemas de obstrucción intestinal, asfixia, entre otros que pueden poner en peligro la vida de los infantes.

En este sentido, la agencia advirtió: “Los consumidores deben dejar de usarlos inmediatamente y quitarles a los niños las perlas de agua retiradas del mercado”, dijo y agregó que pueden comunicarse con el fabricante para la devolución del producto.

Asimismo, William Wallace, director asociado de política de seguridad de Consumer Reports cuestionó “¿Por qué Buffalo Games no retiró estos kits antes, después de enterarse de lesiones graves y antes de que muriera un bebé? ¿Por qué la empresa retira del mercado sólo este kit y no otros productos similares de perlas de agua?; ¿Por qué Target no hizo más para llegar directamente a sus clientes y advertirles?. La CPSC debe llegar al fondo de las fallas que llevaron a esta tragedia evitable, y si descubre que alguien violó la ley, debe imponer sanciones severas para disuadir futuras conductas indebidas”, dijo.

Tras el anuncio del retiro, la cadena minorista Target informó a sus consumidores que los kits de actividades con perlas de agua fueron retirados de sus anaqueles y en caso de alguna devolución comunicarse con la compañía para el reembolso completo.

Finalmente, el kit retirado del mercado se identifica por un empaquetado de color violeta con un número de UPC 079346627035 en la parte posterior, esta caja contiene 2 onzas de perlas de agua “jumbo”, 6 onzas de perlas de agua “normales”, así como una pala con asa y otra de tijera, cinco peces pequeños de juguete y 10 tarjetas de actividades e instrucciones.

