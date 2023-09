Usando unos ajustados leggings color coral Carmen Villalobos se muestra llegando al gimnasio

En las últimas semanas Carmen Villalobos ha demostrado su gran disciplina al acudir al gimnasio y realizar extenuantes rutinas. También ha lucido espectacular, tal y como lo deja ver en las recientes selfies que compartió en sus historias de Instagram: ella aparece usando ajustados leggings color coral, posando en un elevador y presumiendo los resultados de los ejercicios en su cuerpo.

La bella actriz colombiana obtuvo más de 131,000 likes en esa red social por un video que la muestra usando una pelota y pesas, sin olvidar dar saltos y usar otros aparatos para fortalecer sus brazos. Ella agradeció a su entrenadora Lorena y agregó: “Para ver resultados hay que tener disciplina, y aplica para todo en la vida mi gente bella”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

En otras imágenes Carmen posó como toda una modelo, usando un minitop negro que resaltó su abdomen plano; todo lo acompañó con uno de sus mensajes positivos: “La felicidad es un hábito mi gente linda…hay que cultivarla, porque de nosotros depende cómo asumimos nuestro día a a día ❤️😍🥰”.

