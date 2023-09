“Ciudad de Campeones”: LAFC estrenó nuevo himno inspirado en un emocional corrido mexicano

Los corridos mexicanos están de moda en el mundo de la música y este viernes Los Angeles Football Club, actuales campeones de la MLS, rindieron homenaje a la cultura azteca estrenando “Ciudad de Campeones”, una canción que rompe barreras al ser el primer himno dentro del deporte de Estados Unidos que se inspira en este tipo de melodía regional.

“City of Champions” es interpretada por los rapero mexicanos German, B-Real de Cypress Hill y el artista de Los Ángeles y original del LAFC, Bobby Castro. El himno está producido por el productor nominado al Grammy DJ Flict.

Con frases como “3252, del pueblo somos la voz” o “Juntos vamos a pelear”, esta pieza musical enarbola la bandera de la unión, la diversidad y el temple de los más de tres millones de habitantes en la ciudad, además de la cultura y el deporte.

Precisamente eso destacó Germán al asegurar que “LAFC se está apoderando de la ciudad”. “Quiero ser parte de este movimiento y esta cultura. La primera vez que escuché el gancho, quise ser parte de este proyecto”, añadió.

La producción, que se hizo con el objetivo de honrar a los campeones de la MLS en 2022, ya se encuentra disponible en YouTube y cuenta con más de un millar de visualizaciones.

“Ciudad de Campeones” es el quinto himno de LAFC junto a “My Home” de Stix (2019), “Reppin The City” con DJ Flict, Cypress Hill y Shavo (2022) y “Do It For LA” con DJ Flict, Kid Ink, B-Real (2022) y el remix “Do It For LA” con DJ Flict, Kid Ink, B-Real y D Smoke.

Desde la franquicia angelina se cuidaron al máximo los detalles y se valoró el sentido de pertenencia, pues los artistas que hicieron posible esta nueva pieza musical son fanáticos del equipo y asisten con regularidad al BMO Stadium.

Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC Artistas disfrutando partido de LAFC. Foto: Cortesía LAFC

El boom de los corridos mexicanos parece haber llegado para quedarse y ese sería uno de los motivos que impulsó a la franquicia de la MLS a desarrollar esta idea, así lo reconoció el director de marca del club, Rich Orosco.

“La música mexicana ha llegado a la escena musical mundial (…) estamos orgullosos de ser el primer equipo deportivo de Estados Unidos en lanzar un himno inspirado en el corrido mexicano. Sabemos que a nuestros fans les encantará”, expresó a través de un comunicado de LAFC.

La voz de los protagonistas

El productor nominado a los Premios Grammy, DJ Flict, dijo que la creación de esta canción busca convertirse en “un éxito generalizado. Tenemos un equipo de ensueño de artistas con Bobby, B-Real y German. Esta canción nació en la comunidad del LAFC, pero es para todos”.

B-Real también se pronunció sobre su creación y expresó su felicidad por participar en un nuevo himno de los últimos campeones de la MLS. “Los Ángeles se trata de ganar. Y el ajetreo. Estoy feliz de ser parte de otro himno del LAFC que celebra a Black & Gold. Esta es mi gente”, externó.

Finalmente, Bobby Castro dedicó la producción a la ciudad donde se crio. “Crecí cerca del estadio BMO. He estado viniendo a los juegos de LAFC desde la primera temporada en Esta canción es para Los Ángeles”.

Sigue leyendo:

· “Yo he tenido más rating”: ‘Canelo’ Álvarez cuestiona apoyo al fútbol en México y enaltece al boxeo

· “Estamos en modo espera”: Los Angeles Dodgers se pronuncian sobre caso de Julio Urías

· “Censuran” mural de Julio Urías en el Dodger Stadium tras caso de violencia doméstica

**