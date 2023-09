Donald Trump considera que enviarlo a juicio impulsó la idea de hacer lo mismo con Joe Biden

Donald Trump está convencido que si los demócratas no lo hubieran acusado cuando fungió como mandatario de la nación, posiblemente los miembros de su partido en la Cámara de Representantes quizá no hubieran iniciado una investigación de juicio político en contra de Joe Biden.

Durante una entrevista concedida al programa SiriusXM, el magnate neoyorquino justificó la investigación ordenada por Kevin McCarthy a los comités de la Cámara de Representantes.

“Creo que si no me lo hubieran hecho a mí… tal vez no se lo habrían hecho a ellos. Y esto también va a pasar con las acusaciones”, indicó.

Cabe señalar que, durante meses, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes había estado investigando presuntos negocios que argumentan le habrían producido millonarias ganancias a la familia Biden anteponiendo como pantalla a su hijo Hunter, quien les vendía a compañías extranjeras la idea de tener injerencia en las decisiones del gobierno.

Sin embargo, todavía no existe ninguna prueba para comprobar los señalamientos republicanos debido a que McCarthy argumenta haber llegado a un punto donde ya no obtuvo acceso a las cuentas bancarias de los miembros de la familia presidencial.

“Si nos proporcionan los documentos, no habría necesidad de una investigación de impeachment. Pero si retienen los documentos y luchan como lo han hecho ahora para no proporcionar al público estadounidense lo que merecen saber, avanzaremos con la investigación de juicio político.

Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción y justifican una mayor investigación por parte de la Cámara de Representantes”, expresó.

Donald Trump descarta abandonar sus aspiraciones políticas para hacerle frente a los juicios que le esperan. (Chet Strange/Getty Images)

Por su parte, James Comer, presidente de Supervisión de la Cámara, respaldó dar el siguiente paso para llegar a la verdad sobre los presuntos negocios de los Biden.

“Se dieron cuenta de que necesitamos esta herramienta para poder ganar en los tribunales porque hacia allí nos dirigimos. Ya casi hemos recogido toda la fruta madura”, expresó.

En respuesta, en reiteradas ocasiones, los demócratas han sostenido que no existe ningún tipo de evidencia que respalden las acusaciones de los republicanos.

Para el año entrante, existe la posibilidad de que tanto Donald Trump como Joe Biden se vean involucrados en posibles juicios políticos en plenas elecciones para definir la presidencia de la nación.

Sigue leyendo: