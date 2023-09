André Jardine revela cómo usará a Henry Martín en el clásico entre Club América vs. Chivas de Guadalajara

André Jardine habló en conferencia de prensa sobre Henry Martín de cara al partido contra las Chivas de Guadalajara y develó que planea usarlo no desde el inicio sino como cambio.

“Henry está apto para entrenar y jugar. No quiero dar información a Chivas, porque la variante de jugar con dos delanteros es importante usada en algunos momentos y no es bueno anticipar en una situación. Henry estará, no de inicio, pero estará en el partido”.

El clásico podría tener por primera vez a la dupla de dos delanteros de Julián Quiñones y Henry Martín en el que se espera que encabece la ofensiva del club azulcrema en el torneo Apertura de la Liga MX.

Jardine señaló que no contará con Sebastián Cáceres luego de llegar lesionado tras la fecha FIFA con la selección de Uruguay, pero que tiene preparado a Igor Lichnovsky como recambio para salir titular ante Chivas.

“Cáceres regresó muy cargado de los dos partidos, jugó todos los minutos con selección, entrenó y sintió una fatiga bastante grande y vamos a evaluar mañana para tomar la mejor decisión. Tiene un calendario bastante apretado y con muchos partidos. No vale la pena arriesgar la salud de un jugador. Igor ya está en la convocatoria, entrenó bien los dos días, haciendo los trabajos completos en entrenamiento, e igual estuvo entrenando con los Tigres”, declaró.

El entrenador brasileño destacó que los objetivos de los fichajes eran defensas debido a las bajas que han tenido en la temporada y que no quieren que el peso recaiga en los jóvenes de las fuerzas básicas.

“Los fichajes tienen mucho que ver por las lesiones y desgraciadamente con Isra, Néstor, Sebas, que es baja para el Clásico, son todos centrales y tenemos a Ramón, Lara, pero son bastante jóvenes”, comentó.

“Un club como América y sus aspiraciones es algo que difícilmente consigues reemplazar con esa función, son específicas las funciones y nos pareció bastante bueno un jugador como Igor con experiencia, conocimiento grande de liga y viene con la presión de saber lo que es jugar en un gran club

