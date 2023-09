Andy Ruiz le ruega a Deontay Wilder por una oferta y revela que están “cerca del precio”

“Deontay Wilder, por favor anímate, para pelear conmigo”, fue la súplica de Andy Ruiz durante una entrevista Jessie Vargas para el canal Make a Move en la que aprovechó para implorar por una reactivación de las negociaciones.

Dicen que a la tercera va la vencida y precisamente el méxicoamericano, conocedor de su situación y tras dos negociaciones fallidas, bajó el tono para solicitar a su par, de una manera cercana y cordial, que haga llegar una oferta para concretar finalmente el pleito. “Hay que negociar. Estamos cerca del precio. Y no trates de robarme, güey. Yo también tengo niños, yo también tengo cosas que pagar, cab***”, dijo.

“Dame la oportunidad, man (…) yo sé que te voy a ganar. Yo sé que tienes miedo, pero tenemos que arriesgar. En este deporte tenemos que arriesgar, y eso es lo que quiero hacer. Y si me pagan menos dinero, chinguen a su madre, yo sé que voy a ganar. Hazme otra oferta”, añadió.

Deontay Wilder. Foto: Al Bello/Getty Images.

Ruiz se dio la oportunidad de especular sobre los motivos por los que se cayeron las dos negociaciones anteriores. “Ellos piensan que el pinche Andy tiene un chingo de problemas y que como está gastando mucho dinero, necesita mucho el dinero, por eso quieren ofrecerme unos cuatro millones para ver si los agarro”.

Sin embargo, ‘Destroyer’ reveló que la última vez que subió al ring para derrotar a Luis Ortiz en septiembre de 2022, cobró $5 millones de dólares y desde el equipo de Wilder se le ofrecieron $4 millones, motivo por el cual declinó seguir adelante con las conversaciones.

“A mí me pagaron $5 millones de dólares para mi pelea pasada, ¿cómo voy a pelear por lo mismo con alguien (como Wilder) que no es del mismo nivel que Luis Ortíz? Yo creo que cuando vas subiendo la escalera y le ganas a una persona, tienes que subir más. Entonces, no sé cuál es el problema. Yo creo que él tiene miedo y no quiere arriesgar. Él me quiere dar menos dinero y se quiere llevar todo. Él y los pinches promotores”, sentenció.

Andy Ruiz no oculta su desesperación por subir al ring y en esa misma entrevista manifestó querer enfrentarse con Usyk, Tyson Fury o Anthony Joshua. Incluso le imploró al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, que le diera la oportunidad de pelear con Fury en el Estadio Azteca.

‘Destroyer’ posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y dos reveses.

