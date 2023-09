Andy Ruiz se puso sentimental al hablar de la trilogía con Anthony Joshua: “Me hace llorar”

Desde su victoria ante Luis Ortiz en septiembre de 2022, Andy Ruiz ha estado presionando para conseguir hacer efectiva la tan ansiada trilogía ante Anthony Joshua. En una entrevista con Jessie Vargas para su canal ‘Make a Move’ “Destroyer” se puso sentimental al hablar sobre un nuevo pleito contra el británico.

“Quiero pelear con Usyk, con Tyson Fury, quiero pelear con Anthony Joshua, la trilogía (…) eso es algo que me hace llorar, porque recuerdo que en la revancha con Joshua no hice nada. No entrené, no hice nada, y me pregunto, ¿cómo duré los 12 rounds? Eso era como para que él me noqueara de forma fácil”, reconoció.

Ruiz y ‘AJ’ se vieron las caras por primera vez el 1 de junio de 2019 y el méxicoamericano dio una verdadera cátedra de boxeo en Nueva York tras noquear y quedarse con los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, FIB y OMB.

El púgil de 33 años hizo historia al convertirse el primer azteca en coronarse campeón mundial en la máxima categoría. La revancha en Arabia Saudita se decantó para el británico, quien dominó la pelea y se la llevó por una holgada decisión unánime.

Ruiz considera que está en deuda por no haber dado el 100 % de su rendimiento y compromiso. Por este motivo, busca reivindicarse con un pleito de desempate. “Dios me ha dado otra oportunidad. Jesucristo vive en mí otra vez. Esta vez, quiero recuperar las coronas, y más les vale que me crean que voy a volver a ser campeón del mundo. Voy a hacer todo de la forma correcta, y voy a permanecer como campeón. Más vale que lo crean”, expresó.

Segunda pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Foto: Richard Heathcote/Getty Images.

Posiblemente en el ocaso de carrera, ‘Destroyer’ estaría en el mejor momento físico tras bajar considerablemente de peso y no oculta su deseo de ser dos veces campeón mundial. “Ahorita es el momento. Ya voy a cumplir 34 años, los años se van de volada”.

“La meta es ser dos veces campeón del mundo y tengo hambre. Estoy cansado de no hacer nada, ando cansado de los pinches problemas. Ahorita lo que quiero es sufrir, y hacer sufrir a los otros boxeadores que me ponen. Yo vengo aquí a ser campeón del mundo, yo no vengo aquí a jugar”, agregó.

Desde hace meses, Ruiz ha estado buscando de forma desesperada un combate de alto calibre. A inicios de 2023 retó Tyson Fury, pero el campeón rechazó la pelea debido a las grandes pretensiones económicas del oriundo de California.

Oleksandr Usyk, Tyson Fury y Anthony Joshua sería sus rivales favoritos para volverse a subir al cuadrilátero luego de un año, ya que no ha tenido actividad desde aquella victoria por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El méxoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

