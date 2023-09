‘Canelo’ Álvarez responde a Juan Manuel Márquez y lo tilda de “resentido”

Valiente dentro y fuera del ring, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se achica a la hora de responder a algunas críticas de figuras como el excampeón Juan Manuel Márquez, a quien tildó de resentido por la forma en la que cuestiona los logros del tapatío

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Molusco TV’, Álvarez fue interrogado sobre la forma en la que encaja las críticas dentro de la industria del boxeo. Declaraciones de ‘Dinamita Márquez’ en las que menosprecia a ‘Canelo’, fueron usadas como ejemplo.

“Tiene un poco de resentimiento. No sé por qué, porque nunca le he hecho nada. Ni siquiera me acuerdo de haberlo saludado. No lo conozco. No sé por qué el afán de hablar mal de mí o de tirarme”, confesó.

El boxeador de 33 años, quien está próximo a enfrentarse en duelo de campeones indiscutidos ante Jermell Charlo en Las Vegas; escuchó in situ a través de una tablet como Márquez demeritaba sus campeonatos por valerse de recursos como cláusulas de rehidratación.

El oriundo de Guadalajara respondió y dejó entrever que los logros de Márquez están lejos de ser trigo limpio y perfectamente pueden ser puestos en duda. “Pudiera reaccionar de muchas maneras. He dicho que no tiene caso hablar de gente que no se quiere quitar la venda de los ojos. Si nos ponemos a ver la historia de cómo ganó sus campeonatos, a quién se los ganó, con quien peleó… pudiera decir lo mismo (…) pudiéramos sacarle muchas cosas”, precisó.

Lejos de polemizar, un ‘Canelo’ bastante relajado y distendido aseguró que respetaba a Juan Manuel por ser uno de los tantos campeones mexicanos en el boxeo, sin importar la inquina de los reproches por parte del expúgil.

Juan Manuel Márquez. Foto: Michael Loccisano/Getty Images.

“A pesar de eso, respeto su carrera, es un gran campeón para México y un peleador histórico para México. Hablarte de cómo ganó los campeonatos, cómo lo hizo o a quién se los ganó, está de más. Hay que sentirse orgulloso de que fue un gran campeón y representó a México”, señaló.

No obstante, Álvarez fue tajante al poner en su sitio a Márquez cuando puntualizó que él no sería quien le daría un puesto dentro de Olimpo de leyendas del boxeo mexicano. “Si él no me considera que estoy en el top five de la historia de los boxeadores mexicanos, pues está bien”.

“No pasa nada. Creo que él no es el que me tiene que catalogar si estoy o no estoy. Al final lo que me va a catalogar de si estoy entre los 10 o los cinco son mis logros (…) Mis logros lo harán, no una persona que lo diga de su boca, así sea él u otra persona. Creo que mis logros son los que me van a catalogar si soy o no soy”, añadió.

Finalmente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez reconoció que en el deporte de élite es necesario dividir opiniones. “Como hay muchos que me quieren, hay otros que no me quieren. Cuando generas ese conflicto, esas divisiones, está bien. No tienes por qué tener a todos de tu lado. Ni Dios los tuvo”, culminó.

