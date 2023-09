Carlo Ancelotti adelanta que el regreso de Vinícius Jr. está cerca y podría volver para un importante partido

El brasileño Vinícius Junior aumenta su carga de trabajo en solitario, regresará a la dinámica de grupo la próxima semana y no está descartada su reaparición en el derbi madrileño del Metropolitano del 24 de septiembre, según informó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que se va a recortar el tiempo de baja.

Vinícius ha estado fuera del equipo desde que el 25 de agosto sufrió en Balaídos una lesión muscular en el músculo bíceps femoral derecho.

El delantero brasileño trabaja para regresar antes de las seis semanas que marcó el cuerpo médico como tiempo de baja.

“El día preciso no lo sé pero la realidad es que está recuperando muy bien”, aseguró Ancelotti en rueda de prensa: “No queremos forzar su recuperación pero la cicatriz está casi completamente bien, está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo”.

El técnico madridista aseguró que ‘Vini’ “se va a recuperar antes de las seis semanas que se han dicho” y tiró de ironía cuando fue preguntado por la reacción del brasileño al verse fuera de los diez primeros clasificados en los galardones individuales de la pasada campaña.

“Le vi llorando en el vestuario, le pregunté por lo que ha pasado y me dijo que no le metieron en esta lista (premios ‘The Best’). Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas y no hemos sido capaces de pararlo”, bromeó.

Recuperados Ceballos y Mendy

El último entrenamiento del Real Madrid antes de su regreso a la competición, con el encuentro de la quinta jornada de LaLiga ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu el domingo lo iniciaron tanto Dani Ceballos como el francés Ferland Mendy con el grupo.

La sesión contó con la presencia de Raúl González, técnico del Castilla, junto a Carlo Ancelotti.

Recuperados de las lesiones musculares que les han impedido participar en el inicio de la temporada madridista, Ceballos y Mendy cerraron las dos semanas de parón de la competición de clubes ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros en la ciudad deportiva de Valdebebas.

