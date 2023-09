Hijo de Erika Buenfil se queja de ser famoso y los fans de su mamá lo tunden en redes

Esta vez estamos que no nos la creemos, pues el hijo de la actriz mexicana Erika Buenfil, nos dejó ver una parte de él que no conocíamos, y que lo hizo blanco de diversas críticas en su contra, por quejarse tanto en redes por cansarse de ser famoso, o como él dijo, ser trending topic.

Resulta que el famoso Nicolás nos tenía acostumbrados a que era un jovencito bastante callado, pero en esta ocasión hizo un comentario que dejó atónitos a los fans de su reconocida madre.

Nicolás compartió un comentario sobre sentirse cansado en TikTok porque asegura que siempre estén hablando de él, un desahogo que no cayó en gracia entre muchos internautas, pues muchos le cuestionaron su agotamiento, a tal grado que le reprocharon que no trabaje y sea “un mantenido”.

“Desgraciadamente estamos iniciando la semana y yo ya no aguanto… De verdad cada vez me canso más…”

Mencionó antes de hablar de otro tema sobre que ha sentido que hablan mucho de él. Ante esto hubo también comentarios en que lo apoyaron y llenaron de halagos.

Pero también otros ciberfans lo tacharon de ser un “chico privilegiado” cuya madre le proporciona todo. Y es que Erika es una actriz mexicana que ha tenido una larga y exitosa trayectoria en el mundo de la televisión, el cine y el teatro.

Y al ser tan trabajadora y sacar sola a su hijo adelante, también cuestionan el motivo por el que no es más agradecido con su vida y con la actriz.

Buenfil un buen día dio a conocer que el padre de su joven hijo es nada más ni nada menos que el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Jr. Y el cual, en su momento, al enterarse del embarazo de la actriz prefirió alejarse.

Pero esto habría quedado un poco en el pasado, pues recientemente, la propia Erika señaló que ha habido acercamiento de su hijo Nicolás con su reconocido padre. Lo que ahora sí nos tiene anonadados, fue como conoció a su media hermana sin que todavía fueran presentados como se debe por su padre.

Fue durante su visita al programa de “Netas Divinas”, donde la llamada reina del Tiktok reveló que, gracias al internet, sin saberlo, Nicolas estuvo teniendo encuentros con una de sus medias hermanas a través de los juegos en línea durante la temporada de la pandemia del COVID-19.

“Coincide con sus hermanas por Internet. Viene la pandemia, enciérrense, y entonces los chicos empiezan a jugar un poco más juegos de video y entonces recibo una llamada de parte del papá para decirme si mi hijo se llamaba (en los juegos en línea) ‘Príncipe azul’ o no sé qué, le grito a Nicolás ‘¿tú te llamas así?’, ‘sí’. (Ernesto) me dice ‘pregúntale si está jugando con ‘Cenicienta’, vaya, no recuerdo los nombres, ‘(Nicolás), ¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?’, ‘sí’. Entonces me dice Ernesto ‘es que es su hermana’”

ERIKA BUENFIL