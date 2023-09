México es el objetivo de los extranjeros: conoce los sudamericanos que quieren jugar con El Tri 

El proceso de Jaime Lozano sigue ganando rodaje con duelos amistosos. La “LamborJimmy” no convenció en la última fecha FIFA. En caso de que el seleccionador de El Tri no haya quedado satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, en la próxima convocatoria puede contar con otras piezas para seguir probando. Incluso con una larga lista de jugadores no nacidos en México que han levantado la mano para formar parte del proceso.

En los últimos años, los futbolistas naturalizados han sido una solución a la ausencia de cambio generacional de la plantilla. El último de ellos fue Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey que asumió la confianza de Gerardo Martino para quedarse con el ataque de la selección.

En la actualidad, otro delantero ha acaparado el centro de atención de los medios al ser tildado como un refuerzo de lujo para el conjunto de Jaime Lozano. Julián Quiñones está muy cerca de ser un jugador elegible para el proceso de Jimmy. El colombiano es uno de los mejores delanteros de la Liga MX y el principal arma ofensiva de las Águilas del América.

Los extranjeros que quieren jugar con México

Tal parece que Julián Quiñones no será el único futbolista con un caso similar en corto tiempo. Varios jugadores sudamericanos han manifestado su deseo de representar a la selección mexicana. Hasta ahora los más sonados son repartidos en dos bloques: defensas y delanteros.

Matheus Dória: el futbolista brasileño del Santos Laguna es un futbolista con gran experiencia internacional. El veterano defensor amazónico jugó en Francia, Turquía y España. Dória también vistió la camiseta de La Canarinha en una ocasión. El zaguero sudamericano ha jugado 172 partidos en la Liga MX.

Dória con la camiseta del Marsella. Getty Images.

Unai Bilbao: el defensor español milita en el Atlético San Luis. Bilbao ya manifestó su deseo de formar parte del proceso mexicano. El zaguero de 29 años fue formado en el fútbol de España y actualmente tiene a su espalda más de 156 partidos en la Liga MX.

Bilbao tiene 16 goles en el fútbol mexicano. Getty Images.

Nicolás Ibáñez: el argentino Ibáñez es otra opción en ataque para la “LamborJimmy”. El delantero sudamericano tuvo un gran peso por los Tuzos del Pachuca y actualmente pelea un puesto en el ataque de Tigres de la UANL. El Gaucho acumula 99 goles en la Liga MX.

Ibáñez lucha con Gignac por un puesto en ataque felino. Azael Rodriguez-Getty Images.

Germán Berterame: el delantero de Rayados de Monterrey es otra opción en ataque para Jaime Lozano. Berterame reafirmó recientemente su deseo de uniformarse con la selección mexicana. El argentino se ha consolidado en la Liga MX con más de 130 partidos jugados en los que ha podido marcar 48 goles.

Berterame tiene 24 años. Hector Vivas-Getty Images.

Juan Ignacio Dinenno: finalmente otro de los apellidos de peso que se suma a la lista es el de Dinenno. A pesar de que el atacante de Pumas de la UNAM no pasa por su mejor momento, sus números en el fútbol mexicano siguen siendo respetables. El argentino de 29 años ha convertido 56 goles en la Liga MX.

Dinenno llegó al fútbol mexicano en 2020. PEDRO PARDO-Getty Images.

