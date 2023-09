Antonio Banderas volverá a cantar, ahora en la película de corte musical “Journey To Bethlehem”

Antonio Banderas cuenta con una extensa carrera en el cine, en la que además de actuar ha podido mostrar su faceta como cantante. Ahora protagoniza la película de corte musical “Journey To Bethlehem”, dirigida por Adam Anders y en la que interpreta a Herodes.

Hace algunos días se estrenó el trailer del filme, que relata el nacimiento de Jesús, pero con canciones de varios estilos. Anders fue productor musical de la exitosa serie de televisión “Glee”, y también considera este trabajo como una cinta navideña, en la que además de Banderas actúan Fiona Palomo, Milo Manheim, Stephanie Gil y Geno Segers.

Otras películas en las que Antonio ha cantado son “Puss in Boots”, “Desperado” y “Evita”. En cuanto a “Journey To Bethlehem”, Adam Anders comentó en un comunicado lo siguiente: “He tenido el sueño de crear un musical navideño durante años, y verlo cobrar vida con un elenco impresionante ha superado todas las expectativas. No podríamos estar más emocionados de que esta película sea un clásico en los años venideros”.

