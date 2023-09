Chiquis Rivera demuestra su flexibilidad al lucirse en un ajustado enterizo deportivo

Chiquis Rivera nunca olvida a sus fans, y ahora les dio una sorpresa al publicar en sus historias de Instagram un video en el que aparece muy feliz, demostrando su flexibilidad al estirar una de sus piernas. Ella escribió en su post el mensaje: “Chicos, no puedo esperar para que oigan en lo que estoy trabajando”.

En otro clip la cantante mexicana lució sus curvas al usar un ajustado enterizo deportivo en color rosa, y hasta bailó sensualmente, diciendo a sus fans: “OK, última cosa: este one piece lo amé…esa era la tercera cosa, nada más, porque me gustó mucho. OK, ya me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El 16 de septiembre Chiquis se presentó con gran éxito en Santa Ynez, California, como parte de su tour Abeja Reina Parte II. Ella lució espectacular con un outfit compuesto por botas rojas, sombrero, jersey de México y unos shorts cacheteros; uno de los temas más coreados por el público fue “Ovarios”, que está incluido en su más reciente álbum en vivo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage👑🐝 (@chiquis_abejareina_)

