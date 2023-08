En traje de baño negro Chiquis Rivera luce sus curvas durante una fiesta

A Chiquis Rivera le encantan las fiestas junto a la piscina, y lo dejó ver una vez más en un video que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece presumiendo su figura en un ajustado traje de baño negro, al mismo tiempo que improvisa una sensual coreografía, siendo animada por una amiga. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Mientras estaba en Las Vegas la cantante salió una noche, luciendo espectacular al usar un ceñido minivestido plateado, que combinó con su bolso y hasta con sus zapatos. El mensaje que escribió junto a las imágenes que publicó fue: “Tu sonrisa es diferente cuando eres amada de la forma correcta”.

Desliza para ver todas las fotos

Chiquis Rivera acaba de anunciar las nuevas fechas de su gira Abeja reina Parte II: el 9 de septiembre en Ciudad de México; 15 de septiembre en Scottsdale, Arizona; 16 de septiembre en Santa Ynez, California; 30 de septiembre en Austin, Texas, y el 1 de octubre en Houston, Texas. Mientras tanto, ella promociona su más reciente sencillo “Ni muerta”, que es una colaboración con Snow Tha Product; en un video aparece haciendo playback de la canción, luciendo sus curvas al usar un minivestido negro. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

