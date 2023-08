En leggings grises Chiquis Rivera aparece ejercitándose en la caminadora

Para Chiquis Rivera el ejercicio es algo ya esencial, y su cuerpo luce cada vez más tonificado. Ahora ella publicó en sus historias de Instagram un video que la muestra en la caminadora, usando ajustados leggings grises y acompañada de una amiga, a quien convenció para que fuera con ella al gimnasio. Ella aparece diciendo: “Lo logramos. Me la traje”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante ha obtenido más de 59,000 likes en esa red social por un divertido clip en el que aparece en la calle, moviéndose sensualmente al ritmo de su tema “Ni muerta”, que interpreta junto con Snow Tha Product. La canción marca la incursión de Chiquis en el género de hip-hop. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera está muy emocionada por la nueva serie de conciertos dentro de su gira Abeja Reina Parte II, y aprovechó para publicar un video en el que aparecen las próximas fechas de sus shows. El primero será el 30 de agosto en Monterrey, México; también se presentará en Arizona, Texas y California. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

