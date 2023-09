Maribel Guardia llora haciendo homenaje musical a su hijo: “ahora está cantando en el cielo”

Durante la ‘Fiesta Mexicana’ que realizó Televisa esta semana, Maribel Guardia rindió un emotivo homenaje a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril de 2023. La actriz y cantante costarricense cantó a dueto con el joven, que apareció en una pantalla en el fondo del escenario.

Guardia llegó a la gala con un vestido blanco, un rebozo verde y rojo, además una corona con detalles de cinta con los colores de la bandera mexicana. Durante su presentación, aunque se veía llena de sentimientos, logró contener las lágrimas, pero al ser entrevistada por Paul Stanley y Tania Rincón lloró por la emoción de hablar de su hijo.

“La verdad es que es muy emotivo ver a mi niño ahí cantando con todo el futuro que tenía en su carrera, maravilloso, pero ahora está cantando en el cielo y le doy gracias por haberme regalado a ese hijo tan maravilloso, hermoso, respetuoso, bueno, lo extraño mucho”, expresó entre lágrimas y las sonrisas que la caracterizan.

El ver la fortaleza de Maribel para atreverse a cantar ‘No Te Voy A Dejar’ acompañada de alguna manera por su único hijo fue un momento muy emotivo que asistentes al programa y televidentes no han parado de comentar en redes sociales. En el show, el público se puso de pie gritando y aplaudiendo a Maribel Guardia por su valor y profesionalismo en el escenario.

“Me dejó un nieto espectacular, que ahora tengo mucho que hacer por ese nieto. Sé que Julián, desde el cielo, quisiera que yo estuviera presente todo el tiempo que pueda en su vida”, dijo la actriz que ha demostrado el amor que siente por el pequeño José Julián.

Asimismo, la costarricense radicada en México agradeció al público por el apoyo que ha recibido desde que se conoció el fallecimiento de su hijo a los 27 años por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

“Y quiero darle gracias al público por todo el amor que me han dado en esta etapa tan difícil, he sentido todo su amor cerca de mí, ha sido sin duda un bálsamo para continuar, que Dios los bendiga ¡Arriba México! Ya me puso a llorar de la emoción, pero estoy muy contenta y muchas gracias por invitarme y poder darme un pedacito de mi amado Julián”, concluyó en su mensaje a los fans.

