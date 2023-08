Maribel Guardia por fin deja al descubierto su secreto mejor guardado para seguir luciendo joven | VIDEO

La actriz y vedette costarricense Maribel Guardia siempre da de qué hablar, pues su gran belleza a sus más de 60 años de edad se ha convertido en la envidia de muchas. Por eso ahora decidió compartir en redes sociales cuál es su secreto mejor guardado sobre cómo conservar su juventud por tantos años.

Esta vez, la famosa madre del finado, Julián Figueroa usó sus redes sociales, en especial su cuenta de Instagram para dar a conocer uno de sus secretos mejor guardados para tener juventud eterna.

La expareja de Joan Sebastian publicó un video en el que presumió estar en el consultorio nada más ni nada menos que de su dermatólogo de cabecera.

Momento en el que decidió mostrar que se estaba sometiendo a un tratamiento para rejuvenecer la piel de la zona del pecho y del cuello, la cual, es común que se vea afectada por el sol, sin embargo, señaló que el cuidado de esta zona es de vital importancia para quitarse algunos años de encima y lucir espectacular.

Según, en palabras del propio dermatólogo, este le estaba aplicando a Maribel un “skinbooster”, el cual, según lo revelado por el experto, es capaz de rejuvenecer la zona del escote.

Pues de acuerdo a lo que reveló la actriz de “Corona de Lágrimas” había quedado sumamente afectada tras unas cortas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, por lo que el fin de las vacaciones de verano podría ser el momento ideal para que puedas lucir tan bella como la estrella de “Lagunilla Mi Barrio”.

Pero este no es el único secreto que Maribel ha dejado al descubierto, pues en otra ocasión confesó que antes de cualquier truco y hábito, lo primordial para lucir bella es el amor propio, por lo que no recomienda seguir estándares ni aspirar a tener un cuerpo igual al de tal o cual persona, pues considera que cada persona tiene su esencia propia.

De igual forma en otras ocasiones, Maribel Guardia ha recomendado realizar ejercicio al menos por una hora al día, pero si no tienes tiempo suficiente, recomienda hacer siete minutos de ejercicio intenso

De igual forma ha recomendado que es muy importante cuidar lo que se come pues más allá de mantenerte delgado esté hábito ayudará a que te mantengas saludable.

Y por último otro de los remedios que ha recomendado la tica para el cuidado del cabello es usar aceite de oliva, pero señala que es importante no aplicarlo desde la raíz pues puede ser contraproducente y en cuanto al cuidado del rostro.

Además de aplicarse hielo todas las mañanas y después de dicho masaje helado sugiere aplicar la crema humectante de tu preferencia y esto hará que la cara se mantenga mucho más firme.

Guardia señaló que, después de la muerte del también hijo de Joan Sebastian, tuvo una experiencia con su hijo, de la cual ya hablado ante los medios. Sin embargo, dio más detalles sobre ella.

“Lo vi. Era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente. Hasta me habló de mi muerte, no voy a contar de eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño que es algo muy preciado para mí”

MARIBEL GUARDIA