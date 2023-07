Maribel Guardia anuncia que se retirará temporalmente por la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia reveló que necesita un tiempo para descansar y sanar, cuatro meses después del lamentable fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, el pasado 9 de abril. Esto durante una entrevista que concedió al programa ‘Hoy’, justo después de terminar su participación en la primera temporada del talk show ‘Esto Ya Es Personal’.

Sin embargo, parece ser que solamente se tomará un descanso de su programa de televisión y no piensa dejar la obra de teatro ‘Lagunilla, Mi Barrio’. “Quiero descansar un poco, tener un poco de tiempo para mí; que ya dejé de hacer ejercicio… ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”, comentó en la charla.

Pese a eso aseguró que el que haya tenido el compromiso del programa de televisión fue una de las razones por las que logró salir adelante. “Es muy duro cuando tienes una perdida tan grande porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, no quieres ya saber nada”, comentó.

Por otra parte, confirmó que las cenizas de su hijo permanecerán en su casa, como lo anunció en días anteriores. “Hay que hacer honor a la vida de mi precioso hijo. Gracias a Dios, fue un regalo enorme; sigue siendo mi luz, él está conmigo”, reveló.

También mencionó que no ha logrado superar la partida de su primogénito y que todavía tiene días muy difíciles. “Todavía no aterrizo, todos los días es confrontarlo, atenderlo y asimilarlo, creo que Dios me va a dar fortaleza; me la tiene que dar para continuar”.

