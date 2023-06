Maribel Guardia publica primeras fotos en deslumbrantes bikinis tras la muerte de su hijo

El 9 de abril fue un día que marcó la vida de Maribel Guardia para siempre, su hijo Julián Figueroa murió repentinamente de un infarto al corazón. A los pocos días de la tragedia la actriz decidió reincorporarse al trabajo rápidamente para tratar continuar su vida con el enorme vacío que dejó su único hijo.

Antes del fallecimiento de Julián, Maribel acostumbraba a presumir en redes sociales la espectacular figura de la que goza a sus 64 años, pero por su proceso de duelo había estado compartiendo otro tipo de post.

Sin embargo, unos días de playa en Cancún con su nieto José Julián y su nuera, Imelda Garza-Tuñón, fueron el impulso para que Maribel compartiera unas fotografías en su feed de Instagram.

Las primeras fotos fueron a bordo de un yate. Ella luciendo un bikini rojo y un vestido tejido del mismo color, un sombrero y unas gafas de sol, acompañada de su nieto de 6 años.

En una segunda foto, se mostró sentada en el mismo yate luciendo un traje de baño fucsia con lunares blanco y detalles amarillos, en compañía de su nuera, una hija de Joan Sebastian, una sobrina y José Julián.

Las dos publicaciones miles de internautas expresaron la admiración que le tienen por su resiliencia y su belleza, otros se encargaron de opinar que José Julián se parece mucho físicamente a Julián Figueroa de niño. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

“En esa foto su nieto se parece demasiado a su hijo!!!!! QEPD! Bendiciones para ustedes”; “Bella Maribel, qué grande eres, tú procesión va por dentro. Mucha fe y adelante Dios te ha regalado tu precioso nieto”; “La vida continúa y tienes motivos para para ello. Tu ángel desde el cielo quiere verte bien y tu nietecito aquí en la tierra te necesita bien también”; “Dios mío, cuánta envidia. El luto se lleva en el corazón, pase lo que pase, la vida continúa y no se tiene que echar a morir. Dios y ella saben lo que siente en su corazón. Siga así, señora Maribel, disfrutando cada segundo de su vida y disfrutando a su nieto. Dios bendiga a su vida”; “Así es cómo Julián te quiere ver feliz, aunque yo sé que no es fácil, te mando abrazo con cariño ¡Eres una Reina!”; “Mis respetos para ud. Señora Maribel… Posee una gran calidez humana, tiene una entereza inigualable y un cuerpo envidiable. Bendiciones“; “Todas lindas y el bello capitancito pero… Maribel es otro nivel. A mis 30 ni con cirugía quedaría así como ella, mis respetos para esa hermosa mujer”, son algunos de los mensajes que se logran leer un los post.

