Viuda de Julián Figueroa confiesa que su hijo sintió que su papá lo abandonó

Imelda Garza-Tuñón compartió abiertamente el doloroso proceso que ha enfrentado su hijo de 6 años tras la repentina muerte de su padre, Julián Figueroa, por un infarto al miocardio el pasado 9 abril. El pequeño ha llegado incluso a pensar que su papá lo abandonó.

En una emotiva entrevista con el programa ‘De primera mano’, Imelda explicó que para poder ayudar a su hijo a lidiar con esta difícil situación tuvo que tener una conversación con él sobre la muerte.

“Primero estaba enojado porque sentía que su papá lo había abandonado, a eso yo lo que hice fue decirle la verdad: ‘La gente muere mi amor, tu papá no te abandonó, él quería estar contigo toda tu vida, él hablaba de cuando tú fueras grande de que te iba a llevar a tomar tu primera cerveza, que te iba a llevar a ver la NFL, o sea, él tenía muchas esperanzas de vivir contigo, muchas experiencias y trágicamente pues murió'”, contó que le explicó a José Julián.

No está buscando enamorarse de nuevo

La viuda de Julián Figueroa está enfocada en su hijo y su carrera como cantante, por lo que en este momento se encuentra pensando en encontrar una nueva pareja.

“Lo veo difícil porque cuando salgo, es para trabajar”, confesó. Para ella, lo más importante es dar todo el amor a su hijo y sacarlo adelante tras la repentina muerte de su padre.

“Ahorita estoy enamorada de mi hijo, le estoy dando todo el amor que puedo, lo estoy sacando adelante, todas las preguntas que él me ha hecho acerca de lo que pasó con su papá de su fallecimiento se las he contestado”, sentenció la joven.

La muerte de Julián Figueroa ha dejado un hueco enorme en el corazón de Imelda, quien confesó que todavía no puede asimilarlo del todo. Muchas cosas compartían juntos, incluyendo un amor por el humor negro que los unía.

“Julián me deja un hueco muy grande, o sea, compartíamos demasiadas cosas, no sé, hay veces que todavía no lo asimilo, estoy viendo un meme de humor negro, que nos encantaba el humor negro, y se lo quiero mandar y luego recuerdo que no se lo puedo mandar, que nunca lo va a ver”, dijo visiblemente afectada.

La actriz comentó que siente una contradicción en su cabeza porque ya nunca volverá a ver al hijo de Maribel Guardia, con quien estuvo casada y de esa relación nació José Julián.

***

Sigue leyendo:

– Novia de José Manuel Figueroa pide perdón a Maribel Guardia por transmitir en el funeral de su hijo

– Maribel Guardia revela en una foto qué famoso siempre le recordará a su hijo fallecido

– Maribel Guardia dedica desgarrador mensaje a su fallecido hijo: “Transitando en un túnel de dolor”