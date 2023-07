Maribel Guardia revela que las cenizas de su hijo Julián Figueroa no estarán junto a las de Joan Sebastian

A tres meses del fallecimiento de Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia retoma poco a poco sus compromisos laborales. Y fue justamente en un fin de semana libre de su obra “Lagunilla, mi barrio” que la costarricense aprovechó para darse una escapada a la playa con Marco Chacón, con quien recientemente celebró su aniversario número 26.

Durante un breve encuentro con la prensa dentro del aeropuerto, la famosa fue cuestionada sobre el duelo que ha vivido tras la muerte de su único hijo y reveló que a diferencia de lo dicho hace algunas semanas, los restos de su hijo ya no estarán junto a los de su papá, Joan Sebastian.

“Por ahora las cenizas las tengo en la casa y me siento muy plena”, contó Maribel Guardia ante las cámaras de ‘Ventaneando’. “Sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que algún día si yo me muero me pongan junto a él”, añadió.

Al ser cuestionada sobre su cambio de parecer, la artista indicó que el lugar de origen de su ex pareja ya no es una opción: “Si lo ponen en Juliantla, a mí no me van a enterrar allá, entonces no. Yo quiero si algún día muero, que me pongan con Julián y creo que lo mejor sería en una iglesia”, detalló.

No podemos olvidar que en un principio, Maribel Guardia dio a conocer que Julián había vivido parte de su niñez en el pueblo de su padre, donde disfrutaba montar a caballo, esto la había llevado a considerar conservar las cenizas del joven cantante junto al ‘Poeta del pueblo’. No obstante, esto ha cambiado.

Seguir leyendo:

• Maribel Guardia publica primeras fotos en deslumbrantes bikinis tras la muerte de su hijo

• Novia de José Manuel Figueroa pide perdón a Maribel Guardia por transmitir en el funeral de su hijo

• Maribel Guardia revela en una foto qué famoso siempre le recordará a su hijo fallecido