Maribel Guardia confiesa que su hijo Julián Figueroa se le apareció ¡Le dijo de su muerte!

A días de cumplirse 4 meses del fallecimiento de Julián Figuera, su madre Maribel Guardia sigue en duelo. Afortunadamente la actriz siempre se ha mostrado entera, lo cual ha sido admirado por muchos.

Este martes fue invitada a conducir el programa Hoy donde habló sobre el proceso que está enfrentando. Aseguró que la pérdida de un hijo es lo más doloroso que ha vivido. Sin embargo, le prometió que seguiría adelante y se haría cargo de su pequeño.

“Hay que maquillar el dolor. Tienes que levantarte porque no puedes quedarte tirada, revolcándote en el dolor. Te tienes que parar, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida, porque sé que es lo que hubiera querido mi Julián para mí”, mencionó Maribel.

La actriz y cantante mencionó que, después de su muerte, tuvo una experiencia con su hijo, de la cual ya hablado ante los medios. Sin embargo, hoy dio más detalles sobre ella.

“Lo vi. Era luz, sonriendo y platicamos telepáticamente. Hasta me habló de mi muerte, no voy a contar de eso, porque es algo que no le he contado a nadie, pero obviamente me encargó a su niño que es algo muy preciado para mí”, mencionó.

Aunque lo intentó, Maribel no pudo evitar romper en llanto y aseguró que el día en que muera será una gran fiesta porque se reencontrará con Julián.

“Yo cada vez que llegó y le prendó una velita junto a las cenizas siento mucha paz. Yo voy a tener sus cenizas por mucho tiempo, hasta que decida o yo creo que hasta que me muera y que me pongan las cenizas junto a las de él”, manifestó Maribel.

La famosa asegura que después de la muerte de su hijo, ya no le teme a la muerte y que gracias a esto aprendió a vivir de la mano de Dios.

Maribel Guardia habla de cómo va su vida sin su hijo Julian pt3 pic.twitter.com/9IDCI2IYQB — Lo + viral (@VideosVirales69) August 1, 2023

Maribel Guardia da desgarrador testimonio sobre cómo sobrelleva la muerte de su hijo, Julián Figueroa

en el programa “Hoy”, donde estuvo como conductora invitada en este show en ausencia de Andrea Legarreta quien se encuentra atravesando un duro momento tras el fallecimiento de su madre.

Durante el matutino de Televisa, la costarricense rompió el silencio y dio detalles de cómo es su vida ahora sin la presencia física de su hijo Julián. Pues este programa le dio un espacio a Maribel para hablar cómo ha vivido estos meses sin su hijo.

“Pues si, hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándose del dolor pero te tienes que para, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julian…obviamente se llevó parte de mi corazón pero la otra está llena de recuerdos, magia, música, música y recuerdos inolvidables” MARIBEL GUARDIA

Guardia asegura que pese a que lleva en el corazón el gran dolor de haber perdido a su hijo, le queda el confort de tener cerca a su nieto que le ha dado luz a su vida.

De igual forma, la actriz tica asegura que ella seguirá con su vida, tal y como su hijo lo hubiera querido por eso hará honor a los días que le quedan, por lo que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta el momento.

Sigue leyendo:

Maribel Guardia da desgarrador testimonio sobre cómo sobrelleva la muerte de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, confiesa que le reclamó al cantante haberla dejado | VIDEO

Maribel Guardia revela que las cenizas de su hijo Julián Figueroa no estarán junto a las de Joan Sebastian

Maribel Guardia abrió su corazón y reveló dónde se quedarán las cenizas de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Aracely Arámbula presume encuentro con Maribel Guardia y Victoria Ruffo

Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio sobre cómo es su vida tras la sorpresiva partida del cantante | VIDEO

Maribel Guardia de nuevo está de luto y así despidió a su entrañable amigo, Ricardo Rocha

Maribel Guardia recibe gran detalle de Gloria Trevi en pleno concierto | VIDEO

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a un mes de su fallecimiento

Maribel Guardia arma tremenda fiesta en su casa en el cumpleaños de su fallecido hijo, Julián Figueroa

Ana Bárbara celebra cumpleaños de Julián Figueroa con inédito video ¡Cantaron juntos!