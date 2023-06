Maribel Guardia abrió su corazón y reveló dónde se quedarán las cenizas de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Maribel Guardia ha vivido un 2023 muy doloroso tras la partida inesperada de su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció apenas el 9 de abril pasado en su casa mientras dormía. Ya que de acuerdo al reporte médico fue un ataque al corazón fulminante lo que le arrebató su vida a los 27 años de edad.

Ante esto, la famosa actriz de “Corona de Lágrimas” ha tenido poco tiempo para asimilar su irreparable pérdida, y por ello los medios mexicanos no dejan de cuestionarla al respecto.

Ya que su reconocido hijo no tuvo un funeral como tal, sino que fue cremado casi de manera inmediata y tuvo una despedida muy íntima, rodeado sólo de sus más allegados además de su madre, su esposa y su hijo.

Sólo algunos de sus hermanos tuvieron la fortuna de acompañarlo en su última morada que se llevó a cabo en su casa, pues ni siquiera llegó a la funeraria.

¿Qué pasarán con las cenizas de Julián Figueroa?

Ante esto, Maribel fue cuestionada sobre el destino que tendrán las cenizas de su querido hijo, a quien después de cremarlo, lo llevó a casa donde tiene un altar acompañado de múltiples arreglos florales.

Guardia confesó que se encuentra en un proceso de sanación y, por lo tanto, ha asimilado que pronto deberá llevar las cenizas de su hijo a un sitio adecuado para que reposen.

“Lo hemos hablado Marco y yo que tal vez en un futuro sí, pero me gustaría que fuera en un lugar cerca de la casa, en una Iglesia. Pero, por lo pronto, me he sentido muy bien teniéndolas ahí, pero sé que en algún momento debería hacerlo”. MARIBEL GUARDIA

Sobre cómo ha llevado este proceso tan reciente que le ha roto el corazón, pues asegura que se encuentra en plena sanación.

“Ha sido una gran terapia el cariño de la gente, de mis compañeras y amigos, el trabajo. Ahora que termine el programa de cable, tomaré una terapia bien. La gente me va a ver al teatro y las mamás me cuentan historias tristísimas de que les han matado a sus hijas, no quisiera que nadie perdiera un hijo. No pienso en dar conferencias, es muy pronto para pensar en esas cosas, primero tengo que sanarme yo y procesar lo que siento y tal vez en un futuro podría ser” MARIBEL GUARDIA

Incluso dio a conocer que asistió a un tanatólogo, en donde tuvo un encuentro paranormal con su hijo Julián. Pero confesó que no volvió con dicho especialista.

“La experiencia que tuve con Julián fue muy linda. No he soñado con él, pero la experiencia de verlo lleno de luz y el túnel de luz, la sonrisa, los abrazos que me dio, me transmitió el dolor. Sólo un día pude ir con un tanatólogo. Lo primero que haré es ir a ver a mi mamá a Costa Rica, la tengo muy olvidada”. MARIBEL GUARDIA

Y acerca de su nieto José Julián, Maribel aclaró que el pequeño José Julián será quien reciba la herencia de su padre, quien murió intestado. De igual forma se refirió a las canciones de Julián y lo que pasará con ellas.

“Juliancito va a ser el heredero de todo. Es un regalo para mí ese niño, es un regalo enorme. Sobre las canciones de Julián, hablamos el otro día con Amanda, que sí queremos sacar un disco con los temas de Julián que dejó con Diego y Amanda”. MARIBEL GUARDIA

