Maribel Guardia da desgarrador testimonio sobre cómo sobrelleva la muerte de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Fue el pasado 9 de abril cuando inesperadamente se confirmó la muerte del actor y cantante Julián Figueroa, quien fuera hijo del fallecido Joan Sebastián y de la actriz Maribel Guardia, desde entonces la hermosa mujer de larga cabellera negra no había hablado abiertamente sobre cómo ha sido su vida a lo largo de estos meses de la dura ausencia de su hijo.

Fue este martes 1 de agosto cuando Maribel Guardia estuvo como conductora invitada en el Programa Hoy, esto para cubrir la ausencia de Andrea Legarreta quien se encuentra atravesando un duro momento por el fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, fue ahí en donde la costarricense rompió el silencio y dio detalles de cómo es su vida ahora sin la presencia física de su hijo Julián.

¿Cómo está Maribel Guardia tras la muerte de su hijo Julián?

Durante su participación de este martes 1 de agosto, el equipo del Programa Hoy dedicó un espacio a Maribel Guardia para reconocer su fortaleza, ante el fallecimiento de su hijo, además por primera vez, la nacida en Costa Rica habló ampliamente del tema.

Y es que Maribel aseguró que no había querido ir a otros programas, sin embargo, se sentía cobijada y con mucha confianza en Hoy, debido a esto, la actriz y cantante reveló que si bien no han sido días fáciles para ella, no ha dejado caerse pues sabe que su hijo no hubiera querido eso.

“Pues si, hay que maquillar el dolor, tienes que levantarte, porque te puedes quedar tirada revolcándose del dolor pero te tienes que para, bañarte, salir a la calle y continuar en la vida porque sé que es lo que hubiera querido mi Julian…obviamente se llevó parte de mi corazón pero la otra está llena de recuerdos, magia, música, música y recuerdos inolvidables”, dijo Maribel Guardia

En esta plática, Maribel recordó la visión en donde pudo comunicarse telepáticamente con su hijo Julián, ahí la actriz reveló que él le dio detalles de cómo es que ella iba a morir, sin embargo, estos detalles prefiere guardarlos.

Además asegura que no ha experimentado dolor más grande que el perder a su hijo, y es algo que no le desea nadie, pues ella ha tenido la pena de perder a sus padres pero nada se compara con el dolor que ahora siente, sin embargo, sabe que debe ser fuerte para ella misma y salir adelante de esto.

“Tengo que estar fuerte para todo el mundo pero sobre todo para mi, y tengo que darle gracias a Dios por la vida que me ha regalado y debo hacerle honor a ella…tengo todavía las cenizas de mi hijo en mi casa, cada vez que llego le prendo una vela y rezó siento una luz y una paz tan grande…” dice Maribel Guardia

Maribel Guardia habla de cómo va su vida sin su hijo Julian pt3 pic.twitter.com/9IDCI2IYQB — Lo + viral (@VideosVirales69) August 1, 2023

La actriz de enorme cabellera negra asegura que pese a que lleva en el corazón el gran dolor de haber perdido a su hijo, le queda el confort de tener cerca a su nieto que le ha dado luz a su vida.

Además, Maribel Guardia asegura que ella seguirá con su vida, tal y como su hijo lo hubiera querido por eso hará honor a los días que le quedan, por lo que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta el momento.

“Hay que levantarse y un día me verán en bikini, otro día modelando fajas y yo voy a continuar con mi vida (risas), una cosa es vestirse de luto que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre, lo traigo en mi alma”, dijo Maribel Guardia

Finalmente, la actriz y cantante agradeció el espacio al programa Hoy y pide a todas aquellas mujeres y personas en general que están atravesando por el dolor de haber perdido a un hijo así como ella, que se levanten que le echen ganas a la vida y que no se dejen morir.

Sigue leyendo: