Captan a Ben Affleck con su ex, Jennifer Garner, muy cariñosos: así reaccionó JLo

Ben Affleck y su exesposa Jennifer Garner fueron captados muy cariñosos a bordo del coche de él. Los actores, que se divorció en 2018, tienen una relación de muy cordial, pero esta es la primera vez que se ve un gesto tan íntimo.

Las imágenes, publicadas por el portal Page Six, muestran a Affleck y Garner sonrientes y él recuesta su cabeza sobre ella y se le ve cerrar los ojos. El gesto del también productor de Hollywood generó controversia, pero muchos interpretan lo ocurrido como una muestra del cariño y respeto que sienten mutuamente tras el divorcio.

Durante el polémico momento estuvo presente una de las hijas que tienen en común, Seraphina, de 14 años, quien estaba se sentaba en el asiento del copiloto, mientras su madre estaba atrás.

Diversas cuentas en redes sociales han publicado la foto de Ben recostado de Jennifer, entre ellas el programa ‘Despierta América’.

“Ahora Jlo va a sacar una canción que se llamará ‘EL ANILLO TE LANZO'”; “Se viene canción con Karol G, Shakira, la Rosalia y JLo”; “Ellos tienen una buena relación como padres, dejaron de ser pareja no familia”; “No todo mundo es tan tóxico. Las parejas pueden tener una relación saludable por los hijos, aunque se separen el cariño se conserva y se respeta”; “Esa gente me imagino que ya son hermanos con todos esos años que estuvieron casados”; “Su exesposa estaba en la parte de atrás del carro, su hija y Ben al frente. Él recargó su cabeza en el hombro de su exesposa tienen una relación sana y son amigos”, son algunas de las impresiones de los usuarios de Instagram.

¿Cómo reaccionó Jennifer López?

Jennifer López, la actual esposa de Affleck, no se ha pronunciado sobre las fotos él con su ex. Sin embargo, el domingo 17 de septiembre se dejaron ver caminando juntos por el Melrose Flea Market de Los Ángeles, California, lo que significaría que las fotos con Garner no fueron ningún problema.

Hacía tiempo que la ‘Diva del Bronx’ y su esposo no se veían tan cariñosos en público, pero en las imágenes que circulan en la red social llamada X -antes Twitter- se les vio dando un paseo serenos, cariñosos y felices.

Captura de pantalla en X: @BenniferUpdates.

Sigue leyendo: