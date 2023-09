Chiquis Rivera posa frente al espejo, luciéndose en shorts cacheteros de látex

Chiquis Rivera está disfrutando mucho durante su gira Abeja Reina Parte II, y sus dos recientes conciertos fueron todo un éxito. En Arizona y antes de salir al escenario ella aprovechó para explotar su faceta de modelo al grabarse frente al espejo, usando un atuendo compuesto por botas altas, gorra, top y shorts cacheteros de látex. En el video que compartió se escucha el manager Richard Bull, quien segundos después se apresura a cubrirla con un abrigo, aunque lo hace en broma.

Poco después la cantante publicó en Instagram muchas imágenes que la muestran con ese mismo outfit, dando una entrevista, en el escenario y luciendo su curvilínea figura. Ella también agradeció al público de Scottsdale, a donde planea regresar pronto.

Desliza para ver todas las fotos

En Santa Ynez, California, Chiquis optó por un vestuario con los colores verde, blanco y rojo, a tono con las fiestas patrias mexicanas, y en fotos de Julio César Guerrero se mostró muy concentrada en sus interpretaciones. Ahora ella se tomará unos días de descanso, antes de retomar el tour en Austin, Texas, el 30 de septiembre; emocionada, escribió: “Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar conmigo en mis presentaciones este fin de semana. Estoy sumamente agradecida y espero que se la hayan pasado de lo mejor”. 🥰🙏🏻 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: