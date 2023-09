Fallece a los 43 años el actor Billy Miller, famoso por “The Young and the Restless”

Foto: Michael Caulfield for MOCA / Getty Images

El actor estadounidense Billy Miller falleció el 15 de septiembre en Austin, Texas, por causas aún desconocidas. Él se hizo famoso por su trabajo en las telenovelas “The Young and the Restless” y “General Hospital”.

Miller nació el 17 de septiembre de 1979. Comenzó su carrera como modelo, y a los 28 años debutó como actor en el programa “All My Children”. Después trabajó en “The Young and The Restless”, con el personaje de Billy Abbott; las críticas fueron buenas, y por esa telenovela ganó tres premios Emmy.

En 2014 Billy se integró al reparto de “General Hospital”, pero para entonces ya había hecho pequeños papeles en otras series de televisión, incluyendo “Suits” (en la que actuó Meghan Markle antes de casarse con el príncipe Harry de Inglaterra). La muerte del actor fue confirmada por su representante, y aunque éste no dio a conocer las causas, sí declaró que Miller padecía de trastorno bipolar.

