La serie de HBO “The Idol” no contará con una segunda temporada

Foto: Rich Fury for U.N. World Food Programme / Getty Images

La serie de HBO “The Idol” causó polémica desde antes de estrenarse, y a pesar de haber obtenido más de siete millones de espectadores en su primer episodio, voceros de esa plataforma de streaming dieron a conocer a EW que el programa ha sido cancelado, por lo que no habrá una segunda temporada.

“The Idol” trata acerca de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una joven cantante que es manipulada por un misterioso representante de artistas llamado Tedros (The Weeknd). El drama creado, producido y dirigido por Sam Levinson recibió duras críticas por parte de la revista Rolling Stone, aunque tuvo una gran campaña publicitaria (presentándose en el Festival de Cine de Cannes), lo cual provocó que tanto el público como miembros del elenco pensaran que una segunda temporada sería autorizada; esto no fue así, ya que un abrupto cambio de giro en el argumento del último episodio no fue del todo aceptado.

“‘The Idol’ fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta del público. Después de mucho pensar y considerar, la compañía, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos con los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo”, fue el mensaje que dio a conocer el representante de la plataforma. En cuanto a The Weeknd, continúa con su exitosa gira After hours til dawn y prepara una película -aún sin título- con la que continuaría su carrera como actor.

