Increíble: Club checo ficha a futbolista sin experiencia; su padre pagó $22,000 dólares por su lugar

La transferencia de Martin Podhajsky al FK Usty fue una de las más llamativas del verano, pero no por la calidad del jugador, sino por la razón que hubo detrás

El club checo que milita en la tercera división del fútbol fue noticia debido a su transferencia más reciente, ya que lejos de aportarle buen juego al club, le aportó dinero; es decir, cuando lo usual es que un club pague por obtener un buen jugador en el mercado de verano, el Usty recibió dinero a cambio de meter a un futbolista sin experiencia al campo.

El extraño acuerdo se produjo cuando el padre del estudiante de derecho ofreció al club 500,000 coronas, equivalentes a $22,000 dólares al club a cambio de que su hijo pudiera cumplir su sueño de ser futbolista, por lo que le otorgaron un contrato en el que se especifica que jugará al menos 10 minutos en la presente campaña.

Lo curioso es que el “futbolista” no tiene ninguna experiencia en la cancha, pero aún así, el equipo aceptó porque el dinero les viene muy bien.

“Él [Martin] no jugaba al fútbol… sólo al FIFA en la consola“, dijo en entrevista para ESPN el propietario del FK Usty, quien explicó abiertamente que la decisión de aceptarlo fue motivada por lo económico: “Por otra parte, no suelo ver medio millón de coronas rodando por el suelo. Si alguien me lo da, dejaré que cualquiera se una“, acotó Premysl Kuban, cuya empresa de nombre Viagem se hizo cargo del equipo hace 4 meses.

Desde que el nuevo jefe llegó al club ha propuesto diversas ideas polémicas para que el equipo atraiga las miradas de distintos puntos del orbe, como proponer un nuevo escudo, regalar miles de abonos para la temporada, produciendo muchos videos entretenidos para redes sociales y, ahora, este fichaje bastante peculiar.

Por otra parte, el director comercial de Viagem, Matej Svois, reveló que el nuevo jugador también es empleado de la empresa

“Martin es estudiante de Derecho y empleado de Viagem, que se ocupa de todo lo relacionado con las ‘hostesses’ de la empresa. Él mismo dijo que le gustaría jugar, entonces su padre llamó y las cosas empezaron a moverse”, manifestó.

Como es de esperarse, en cuanto se firmó el contrato, el equipo lo anunció en sus redes sociales, preguntando a la gente qué les parecía la decisión, dividiendo opiniones.

Finalmente, el propietario explicó cuál es su plan para que cumplan el contrato sin verse afectados.

“Irá a los entrenamientos y se preparará. Está previsto que empiece a entrenar en otoño. Y en primavera, cuando juguemos siete partidos seguidos en casa, realmente jugará”, comentó Premysl Kuban.

“Vamos a ganar 3-0, lo pondremos en ataque durante 10 minutos, sustituirá a Mares Si su papá nos da 500.000 por 10 minutos… lo siento, no tenemos patrocinadores” sentenció.

