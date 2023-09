Jailyne Ojeda y los 5 diminutos bikinis con los que ha calentado Instagram

La modelo estadounidense Jailyne Ojeda Ochoa cada vez que comparte contenido en las redes sociales eleva la temperatura, especialmente cuando presume sus atributos en sensuales bikinis.

A continuación, te presentamos un repaso por los cinco microbikinis más candentes que ha utilizado durante las últimas semanas.

1. El bikini con una bandera mexicana

Hace casi un mes compartió una fotografía dentro de un carrusel en la que aparecía con un bikini blanco en la parte de abajo que resaltaba su retaguardia y sus piernas. Mientras que arriba, recordando sus raíces mexicanas, el top de triángulos tenía el tricolor mexicano (verde, blanco y rojo).

“Yo no persigo yo atraigo, lo que está destinado para mí me encontrará sin importar qué”, fue el texto con el que acompañó esa publicación que superó los 840,000 ‘me gusta’.

Captura de pantalla en Instagram: jailyneojeda.

2. Plateado con peluca

El segundo traje de baño con el que presumió sus curvas fue uno plateado con el que se realizó unas fotografías con unas botas hasta el muslo en el mismo tono. Su ‘look’ total lo acompañó con una peluca roja que la ayudó a realzar su tono de piel.

“Tu diablita”, fue el mensaje que le escribió a ese post que alcanzó el millón de ‘likes’.

3. Un bikini verde manzana

La youtuber de 25 años dejó a la vista su cuerpazo posando desde un jardín mientras lucía un bikinazo de dos partes en color verde manzana. Ese post de la modelo estadounidense superó el millón de ‘me gusta’.

Captura pantalla en Instagram: jailyneojeda.

4. Microbikini bicolor

Desde una piedra un río en Hawaii, la influencer hizo unas fotos con un bikini café y verde oliva que resaltó el cuerpo de Jailyne.

“Tu opinión sobre mí es el reflejo de tu corazón. Así que dime, ¿tu corazón es hermoso o horrible?”, escribió la youtuber en ese carrusel que consiguió un millón de ‘likes’ en Instagram.

5. Bikini de charra

La modelo de orígenes mexicanos elevó la temperatura en la red social de la camarita con un traje de baño negro, un sombrero de charro que decía “Vida Loca” y además tenía un cinturón de balas cruzado entre hombro y abdomen.

“Charra”, fue el mensaje con el que acompañó ese post que casi llegó al millón y medio de likes en el mes de mayo. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

Sigue leyendo: