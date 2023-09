Marcelo Flores debutó en el fútbol mexicano, pero nada pudo hacer para evitar la caída de Tigres ante Atlas

Marcelo Flores, el exjugador del Arsenal y Real Oviedo, jugó por primera vez en la Liga MX y no pudo hacer nada para impedir la caída de Tigres en el Estadio Jalisco contra Atlas por marcador de 2-0.

El delantero azteca recién fichado por Tigres en el mercado de verano, que se formó en las fuerzas básicas del Arsenal y que marcó 14 goles en sus categorías menores, aunque nunca pudo jugar en el equipo de primera división, vio sus primeros minutos como jugador en la Liga MX, cuando ingresó al campo al minuto 72 como revulsivo por Luis Quiñones, cuando la pizarra ya anunciaba el 2-0 en contra.

Momento en el que Marcelo Flores ingresó al campo. Foto: Imago 7.

Sin embargo, el artillero proveniente del Real Oviedo de la segunda división de España no debutó de la mejor manera en México, ya que no pudo marcar diferencia ni acortar distancias en el marcador, siendo lo más llamativo en su actuación la tarjeta amarilla que recibió en tiempo de compensación tras dar un empujón a José Abella, probablemente respondiendo a la entrada que este último le propinó en la jugada anterior. Luego del cartón, se desató un conato de bronca, pero no pasó a mayores y minutos después el árbitro pitó el final del encuentro.

Los goles del partido corrieron por cuenta del colombiano Juan Zapata y el ecuatoriano Jordy Caicedo, quienes evitaron que los felinos saltaran al liderato de la tabla general del Apertura 2023 y que aprovecharan la derrota del mejor equipo del campeonato hasta el momento, el Atlético San Luis, contra Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Los futbolistas rojinegros aprovecharon dos despistes del guardameta de los regios, Nahuel Guzmán, ambos en el primer tiempo. Zapata abrió la pizarra al minuto 30 con un gol de tiro libre que contó con la colaboración del portero, puesto que entró por el lado que estaba cubriendo.

¡Tremendo golazo de Juan Manuel Zapata de tiro libre! 🔥



El colombiano Rojinegro abrió el marcador en El Jalisco con un bombazo que impactó en el poste y reventó las redes ☄️ pic.twitter.com/MRqN23jdlf — Atlas FC (@AtlasFC) September 18, 2023

13 minutos después Caicedo selló el marcador al finiquitar un contragolpe letal, en el que agarró adelantado a, “Patón” Guzmán y lo venció fácilmente con un zurdazo que sacudió la red.

Jordy Caicedo culmina un jugadon de la Academia y pone el 2 a 0 en el marcador 🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/SpTNZ1rpPw — Atlas FC (@AtlasFC) September 18, 2023

En el segundo tiempo el marcador ya no se movió, Tigres intentó acortar las distancias, pero sus intentos no fructificaron y los rojinegros se llevaron la victoria que los ascendió hasta el octavo puesto de la tabla general, con 12 puntos.

Por su parte, el equipo de Nuevo León se quedó en 14 unidades y descendió hasta el cuarto puesto, tras el empate de FC Juárez, que le arrebató el subliderato y la goleada de América, que los catapultó al tercer lugar del Apertura 2023.

El siguiente compromiso de los felinos será el próximo sábado cuando reciban a Rayados de Monterrey en lo que será una edición más del clásico regiomontano.

En tanto, Atlas visitará al FC Juárez este viernes en el segundo duelo de la jornada 9 del torneo azteca.

