Ninel Conde presume su tonificado abdomen al posar en bikini a bordo de un yate

Ninel Conde se despide del verano, y lo hace de una forma espectacular, publicando en su cuenta de Instagram una serie de fotos que la muestran a bordo de un yate y usando un bikini estampado, lo cual le permitió lucir al máximo su cuerpo bronceado. Ella acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “Luego de una semana fuerte de trabajo, unas merecidas horas bajo el sol. ☀️ ¡Feliz domingo, hermosos!”



El bombón asesino también compartió un collage de imágenes que la muestran en el gimnasio haciendo diversas rutinas. Al final presumió los resultados en su cuerpo y escribió: “Mujer! Si vas a sufrir que sea entrenando”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Hace algunos días Ninel salió a la calle y posó para unas fotos, usando un top blanco y joggers rojos. Ella lució al máximo su abdomen de acero y complementó todo con uno de sus conocidos mensajes llenos de optimismo: “Siempre siéntete una muñekita y serás tratad@ como lo mereces bebé 💋 y qué mejor manera de iniciar la semana sintiéndote divin@ especial y muy amad@ por ti”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

