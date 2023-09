A sus 56 años, Lili Estefan presumió sus torneadas piernas en un mini vestido

Tremendo revuelo causó la conductora cubana Lili Estefan luego de recurrir a sus redes sociales para compartir a detalle el flamante modelito que portó para la más reciente transmisión de ‘El Gordo y La Flaca’. ¡Aquí te contamos los detalles!

Como ya es costumbre, la comunicadora no desaprovechó la oportunidad de deleitar la pupila de sus fanáticos por medio de una publicación desde su cuenta oficial de Instagram. En ella, la famosa presumió una silueta de infarto enfundada en una pieza perfecta para el calor de Miami.

Se trató de un vaporoso vestido azul con escote en “V” y corrugado a la altura de la cintura que decendió como cascada sobre sus caderas. Gracias a su diseño, Lili Estefan evidenció sus kilométricas y torneadas piernas, atributo que el público no tardó en destacar dentro de la sección de comentarios.

“Guapa y espectacular modelo siempre a la vanguardia de la moda y más con botas altas”; “Muy bonito color de vestido”; “Te ves súper linda Lili”; “Ser positiva es fuente de felicidad, por eso siempre estás tan sonriente”; “Te amamos flaquita” y “Lily me caes muy bien, eres una linda persona”, son los comentarios que se leen bajo el post.

Lili Estefan arremete contra Luis Miguel en ‘El Gordo y La Flaca’

Además de dar de qué hablar con su publicación en redes, Lili Estefan encabezó los titulares gracias a sus declaraciones sobre el ‘Sol de México’, Luis Miguel. Y es que la presentadora de televisión reaccionó ante las acusaciones que Aracely Arámbula lanzó contra el padre de sus hijos.

“Aracely tiene dos hijos con Luis Miguel. En su momento se vieron como una pareja espectacular. Duraron poco tiempo, sí, pero eso no quita, que en lo que pase un tiempo (…) El tiempo pasa y nadie entiende cómo Luis Miguel. No reacciona. Cómo el corazón de él no dice: ‘Dios Mío qué estará pasando con la vida de mis hijos’. Me necesitan. Necesitan mi consejo. Necesitan una guía. Necesitan una figura paterna“, expresó la cubana ante los señalamientos de Arámbula sobre la ausencia del cantante en la vida de sus hijos.

Recordemos que recientemente la actriz mexicana expresó su descontento con el intérprete de “La Bikina” y se lanzó contra una publicación española: “Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no les permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver… Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien“.

