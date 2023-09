Chris Evans aclara que el personaje “Captain America” es la estrella en las películas de Marvel, y no él

Chris Evans ya contaba con 10 años de carrera en el cine cuando comenzó a interpretar al superhéroe Captain America; eso le dio fama mundial, llegando a aparecer en muchas películas de Marvel Studios. Ahora el actor hizo declaraciones relacionadas a lo que dijo hace meses el director Quentin Tarantino, acerca de que la gente va a ver los filmes de superhéroes no por los actores que los interpretan, sino por los famosos personajes de los comics.

En entrevista para GQ Evans se mostró parcialmente de acuerdo con el realizador, y comentó: “Esa fue la belleza de trabajar en películas de Marvel. Realmente nunca tenías que estar al frente y al centro. A veces incluso en tus propias películas. Quentin Tarantino lo dijo recientemente y yo pensé, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Estás ahí, pero no sientes la carga que conlleva”.

Kevin Feige -presidente de Marvel Studios– tiene otra opinión, y dijo a la misma publicación lo siguiente: “Creo que es algo que (Chris) se estaba diciendo a sí mismo, y que muchos de los actores que interpretaron a los Avengers, incluido Robert Downey Jr., se dirían, lo que en realidad fue muy útil para el proceso. Pero en ciertos casos, incluido el de Chris, no es del todo cierto”. Los resultados de las recientes películas de superhéroes han generado opiniones encontradas, y aunque Chris Evans terminó su contrato para interpretar a Captain America en 2019, no descarta volver a hacerlo en algún momento: “Nunca diré nunca, simplemente porque fue una experiencia maravillosa…a veces no puedo creer que haya sucedido”.

