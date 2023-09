En minibikini, Alexa Dellanos posa de espaldas al refrescarse en una piscina

Despidiéndose del verano Alexa Dellanos compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece de espaldas y saliendo del agua en una piscina; para la ocasión ella usó un minibikini color violeta que resaltó su atributos.

La bella influencer de moda y estilo de vida publicó muchas fotos de su reciente viaje a Colombia, destacando una en la que se luce con ese mismo sexy atuendo, además de un video que la muestra modelando un vestido negro con flecos. Hasta el momento ella no ha informado acerca de cuál es el más reciente proyecto en el que trabaja.

Alexa ya está de regreso en Nueva York, y complació a sus más de nueve millones de seguidores en esa red social con imágenes que la muestran en la calle, usando atrevidos conjuntos de top y minifalda con los que lució al máximo su ya famosa cintura de 22 pulgadas. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

