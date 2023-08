Usando tanga de hilo Alexa Dellanos luce su minicintura antes de recibir un masaje reductivo

Alexa Dellanos tiene una figura escultural, pero no olvida sus rutinas de belleza para lucir en forma. Por ello, acude con frecuencia a una clínica de belleza para someterse a diversos tratamientos, y ahora compartió en sus historias de Instagram una selfie que la muestra usando una microtanga de hilo, antes de recibir un masaje reductivo en su abdomen. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer de moda y estilo de vida causó sensación al presumir un total look rosa compuesto por un ajustado minivestido, zapatos y bolso, posando en cuclillas en un cuarto que estaba lleno de espejos. La imágenes que publicó en esa red social obtuvieron más de 70,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Alexa no teme a las alturas, y lo dejó ver en unas espectaculares fotos en las que aparece en lo alto de un edificio de Los Ángeles, posando en el balcón y usando un conjunto de pantalones y corset. Ella tituló la colección de imágenes con la palabra “bebita”.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: