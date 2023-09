En microbikini negro Alexa Dellanos presume sus curvas mientras flota en un inflable

Alexa Dellanos está decidida a disfrutar al máximo las últimas semanas del verano, y lo dejó ver en un video que publicó en Instagram y que ha encantado a sus fans. Ella aparece en la piscina, flotando sobre un inflable y usando un microbikini negro que resaltó sus caderas. El clip lleva hasta ahora más de 137,000 likes.

La influencer de moda y estilo de vida también impactó con un clip grabado por ella misma, en el que aparece en el baño, usando un ajustado enterizo color rosa pálido con el que lució al máximo su retaguardia. En su post escribió el mensaje: “Construyendo lento y firme”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Alexa se lleva muy bien con su mamá, la conductora Myrka Dellanos, y esta última recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video que las muestra a ambas usando ajustados leggings y luciendo una figura espectacular. La chica aparece diciendo en broma: “Ella se apareció en el gym, porque me está acosando”. View this post on Instagram A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

