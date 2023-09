Usando leggings deportivos Chiquis Rivera da los buenos días mientras se ejercita en una escaladora

Foto: Matt Winkelmeyer for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera compartió a sus fans un video en Instagram que la muestra ejercitándose. Con el buen humor que la caracteriza ella aparece usando leggings estampados y una camiseta anudada mientras usa la escaladora, con el tema “Good morning” de Kanye West como fondo musical. También escribió en su post lo siguiente: “¡Buenos días! Esta es mi máquina menos favorita. Esta y la escalera de Jacob son las más difíciles; sin embargo, son también las más efectivas en menos tiempo”.

La disciplina de la cantante en el ejercicio ha hecho que su cuerpo luzca cada vez más tonificado, y no descuida su faceta como empresaria, promocionando su línea de prendas moldeadoras que tanto éxito ha tenido. Ella misma funge como una de las modelos, y hace unos días se mostró en un clip usando uno de los bodys de la colección View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

El más reciente concierto de Chiquis fue hace unos días en Santa Ynez, y el público la ovacionó a lo largo del show (el 30 de septiembre retomará su gira Abeja Reina Parte II en Austin, Texas). Junto a una colección de fotos en las que aparece en el escenario ella escribió el mensaje: “Que ch***** nos la pasamos! Arriba Mexico y todos los Latinos del mundo mundial!!!! Puro TOP!”

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: