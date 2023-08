Chiquis Rivera se muestra como una sensual doncella, usando ajustado vestido rosa

Vaya sorpresa la que ha dado a sus fans Chiquis Rivera, pues en su cuenta de TikTok compartió un video en el que luce espectacular, caracterizada como una sensual doncella, usando un ajustado vestido rosa y un delantal. Ella incluyó como fondo musical un fragmento del más reciente sencillo de Kali Uchis, titulado “Muñekita”. @chiquisofficial Si te duele, sóbate!💓 #fyp #sanasana #chiquis #kaliuchis #sanasanacolitaderana ♬ Muñekita – Kali Uchis & El Alfa & JT

Hace algunos días la cantante obtuvo más de 200,000 likes en Instagram por unas fotos tomadas durante su estancia en Las Vegas. Ella aparece luciendo su figura al usar un minivestido plateado, y complementó todo con el mensaje: “Sonríes diferente cuando te amas de la manera correcta”.

Chiquis tiene todo listo para retomar su gira Abeja Reina Parte II, y publicó en Instagram un clip en el que incluye las fechas confirmadas hasta el momento. El primer concierto será el 30 de agosto en Monterrey, México, pero también se presentará en Arizona, Texas y California. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

