Chiquis Rivera sale a lucir sus curvas usando un enterizo deportivo

Chiquis Rivera sabe muy bien cómo lograr un look original, y ahora presumió sus curvas usando un enterizo deportivo en color negro, combinándolo con una blusa blanca y botines. Así, en un video que compartió en Instagram se dejó ver caminando por un pasillo, como si se encontrara en una pasarela. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Manteniendo el concepto deportivo, la cantante publicó fotos en las que aparece en un centro de videojuegos, usando un minivestido y sosteniendo dos balones. Ella también escribió un mensaje positivo: “Tomar oportunidades en la vida es como hacer tiros libres y de tres puntos: no hay nada que perder, preguntarte o de qué arrepentirte si haces el tiro, ya sea que lo logres o no. Nunca lo sabrás hasta que lo intentes”.

Desliza para ver todas las fotos

Chiquis ya está lista para retomar presentaciones de su gira Abeja Reina Parte II. En su cuenta de Instagram publicó un clip en el que informa sobre las fechas confirmadas, de las cuales la primera será el 30 de agosto en Monterrey, México. Sus fans ya esperan con ansia verla de nuevo sobre el escenario. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

