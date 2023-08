Usando leggings de camuflaje Chiquis Rivera luce su retaguardia y muestra los cambios en su cuerpo

Foto: Matt Winkelmeyer for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera está muy satisfecha con los resultados de sus rutinas de ejercicios, y lo dejó ver en un video que publicó en sus historias de Instagram. Ella aparece en el gimnasio, usando leggings de camuflaje y una playera gris con la que se seca el sudor; de inmediato luce su retaguardia y luego hace el gesto de que sus fans también pueden lograrlo. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip (también grabado en el gimnasio de su casa) la cantante se muestra usando un ajustado outfit mientras promueve el tener una actitud de agradecimiento: “¿Qué significa? Significa que estés agradecido por lo que tienes ahora, en el presente, en este momento. Por ejemplo, un techo sobre tu cabeza, comida en tu barriga, dinero en tu cuenta bancaria, tus seres queridos…No sabemos lo que traerá el mañana, así que ¿por qué no sólo sentarnos, estar presentes y respirar? Ahora, tengan un buen día y hagamos ejercicio”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis está lista para retomar su gira Abeja Reina Parte II, pero actualmente promociona su sencillo “Ni muerta”, que interpreta junto con Snow Tha Product. Ella compartió un video en el que se muestra usando jeans y un top verde, para después bailar al ritmo de esa canción y hacer playback. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

