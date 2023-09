Kate Moss en polémica por su adicción al tabaco

Kate Moss, la icónica supermodelo que ha desfilado con elegancia y belleza en las pasarelas durante 35 años, se encuentra en el ojo del huracán tras la viralización de una fotografía que la muestra, a sus 49 años, junto a su fiel compañero de toda la vida: un cigarrillo.

Esta imagen ha generado una gran controversia, ya que exhibe a la modelo alejada de la percepción de glamour y perfección a la que había acostumbrado a sus seguidores, especialmente desde que se alejó del alcohol y las drogas hace dos años.

La modelo es acusada de “glamourizar” la comida chatarra y de tratar de convertir la adicción al tabaco en algo chic. En 2021, su colega Cindy Crawford expresó su molestia en una entrevista: “Me inquietaba que Kate Moss comiera mal, bebiera Coca-Cola, fumara y aún luciera bien”. Curiosamente, en 2023, en el Reino Unido, Kate se convirtió en la directora creativa de esta famosa bebida y se lanzaron botellas y latas con su imagen.

A pesar de su controvertido estilo de vida, Kate Moss apareció recientemente en un homenaje a la cultura británica como parte del inicio de la Semana de la Moda en Londres. En este evento, también se reunieron las cuatro “tops” de los años 90: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington y Linda Evangelista. Sin embargo, una imagen publicada por el sitio Daily Mail ha desatado dudas sobre los verdaderos hábitos de Kate Moss.

A pesar de sus intentos por dejar el cigarrillo, los medios británicos que siguen de cerca sus pasos han informado sobre sus recaídas. Aunque hace unas semanas se le vio utilizando un vaper (cigarrillo electrónico) en lugar de cigarrillos, Daily Mail reportó que el pasado 11 de septiembre fue captada nuevamente con un cigarrillo en la mano.

Los titulares no se hicieron esperar: “Kate Moss es vista fumando otra vez, solo semanas después de dejar de fumar con un vaper”, publicó Daily Mail, mientras que The Sun informó: “Kate es vista fumando, después de que se decía que lo había dejado”; Page Six señaló: “Kate Moss luce irreconocible mientras fuma”, y el New York Post advirtió sobre cómo el tabaquismo podría afectar su apariencia.

En las imágenes captadas el pasado lunes, la modelo aparece fumando fuera de un restaurante en Londres, mostrando dientes grisáceos y un rostro marcado por arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la boca, lo que sugiere que su adicción al tabaco podría estar pasando factura.

Regresó a la campaña “Diet Coke by Kate Moss, Love What You Love”

Es importante destacar que Kate Moss ha vuelto a colaborar con Coca-Cola Light tras el éxito que tuvo el año pasado para celebrar el 40 aniversario de la marca. En 2023, regresa como imagen de la marca con una nueva campaña llamada “Diet Coke by Kate Moss, Love What You Love”.

En esta segunda edición como directora creativa de la campaña, Kate Moss ha recurrido a los archivos de Diet Coke para inspirarse en los memorables comerciales de televisión de la marca de las décadas de 1990 y 2000. En la nueva campaña, luce un vestido negro con detalles de cadenas doradas cruzadas y accesorios coordinados que recuerdan a un famoso vestido Chanel alta costura primavera 1992 diseñado por Karl Lagerfeld, llevado por su amiga Christy Turlington en la pasarela.

A pesar de las similitudes con prendas de diseñadores como Versace, el vestuario usado en la campaña de Diet Coke fue diseñado por su amiga Katy England. Además de su colaboración con la moda, la marca de refresco ha vuelto a patrocinar la Semana de la Moda de Londres y los British Fashion Awards.

Sean Kellett, director de alianzas para Coca-Cola en Europa, afirmó: “El éxito de esta campaña es un testimonio de la fortaleza de nuestras alianzas, que han logrado que la campaña llegue a más del 96% del público amante de la moda de Diet Coke”. Entre los colaboradores anteriores de Diet Coke se encuentran nombres como Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Jonathan Anderson, Matthew Williams, Roberto Cavalli y Marc Jacobs.

