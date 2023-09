Ron DeSantis promete bajar a $2 dólares el galón de gasolina y relegar el uso de vehículos eléctricos

Ron DeSantis, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, dio a conocer el plan energético que impulsaría en caso de llegar a la Casa Blanca y entre los más destacado figuran la disminución del precio a la gasolina, el impulso a los hidrocarburos, así como a la energía nuclear, y el hecho de relegar a los vehículos eléctricos.

El actual gobernador de Florida daría marcha atrás a los compromisos de la nación establecidos con las grandes potencias para reducir a cero las emisiones los gases de efecto invernadero; en contraparte, pondría en operación más oleoductos y además haría posible la extracción de hidrocarburos, carbón, uranio y ciertos minerales en tierras federales.

Asimismo, trataría de rejuvenecer a la industria generadora de energía nuclear para beneficiar a millones de estadounidenses sin que deban pagar más dinero para abastecerse de electricidad.

A partir de esos reajustes, considera posible reducir los precios de la gasolina a $2 dólares el galón, en 2025.

La campaña de Ron DeSantis atraviesa por un momento complicado luego de que Donald Trump le ha sacado más ventaja según revelan algunas encuestas. (LOGAN CYRUS/AFP via Getty Images)

Desde en Midland, Texas, el político de 44 años destacó su enfoque hacia la recuperación de la independencia energética de la nación más poderosa del continente americano.

“Como su presidente, restauraré nuestra libertad de abastecer de combustible. Me aseguraré de que los Estados Unidos de América sean el productor de energía dominante en todo el mundo. Me aseguraré de que este país no tenga que depender nunca más de naciones hostiles para sus necesidades energéticas”, subrayó.

De acuerdo con datos emitidos por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, aunque momentáneamente los precios de la gasolina llegaron a disminuir durante breves períodos bajo las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, no han logrado permanecer estables por debajo de los $2 dólares desde que George W. Bush gobernó a la nación entre 2001 y 2009, así que la promesa de campaña de DeSantis sería una titánica tarea.

Asimismo, DeSantis también reduciría los subsidios a los vehículos eléctricos, pues al retirarse del acuerdo climático de París y del Compromiso Global de Metano, ya sería necesario impulsar de manera acelerada la producción de autos menos contaminantes.

Cabe señalar que las propuestas del mandatario de Florida surgen en medio de una crisis en su campaña luego de que los resultados de algunas encuestas muestran que Donald Trump le está sacando mayor ventaja de cara a las primarias republicanas.

