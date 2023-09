El gobierno de Biden prohibirá incluir la deuda médica en las calificaciones crediticias

La administración Biden anunció el jueves una importante iniciativa para proteger a los estadounidenses de la deuda médica, describiendo sus planes para desarrollar reglas federales que impidan que las facturas médicas impagas afecten las calificaciones crediticias de los pacientes, según NPR.

Las regulaciones, si se promulgan, ayudarían potencialmente a decenas de millones de personas que tienen deudas médicas en sus informes crediticios, eliminando información que puede deprimir los puntajes de los consumidores y dificultar que muchos consigan un trabajo, alquilen un departamento o consigan un préstamo para comprar un automóvil.

Las nuevas reglas también representarían una de las acciones federales más importantes para abordar la deuda médica, un problema que afecta a unos 100 millones de personas y obliga a legiones a asumir trabajo adicional, abandonar sus hogares y racionar alimentos y otros artículos esenciales, según una investigación de KFF Health News-NPR.

“Nadie en este país debería tener que endeudarse para obtener la atención médica de calidad que necesita”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris, quien anunció las nuevas medidas junto con Rohit Chopra, jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esa agencia federal será la encargada de desarrollar las nuevas reglas.

“Estas medidas mejorarán las calificaciones crediticias de millones de estadounidenses para que puedan invertir mejor en su futuro”, dijo Harris.

“El acceso a la atención médica debería ser un derecho y no un privilegio”, dijo Harris a los periodistas en una llamada previa al anuncio de la medida propuesta.

Es casi seguro que una medida tan agresiva para restringir los informes crediticios y el cobro de deudas por parte de hospitales y otros proveedores médicos también despertará la oposición de la industria en un país donde aproximadamente una de cada cinco personas afirma tener deudas médicas.

Al mismo tiempo, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que se formó en respuesta a la crisis financiera de 2008, está bajo el fuego de los legisladores republicanos, y su futuro puede verse amenazado por un caso ante la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora ha estado socavando los poderes regulatorios del gobierno federal.

Pero la medida de la administración Biden recibió fuertes elogios de grupos de pacientes y consumidores, muchos de los cuales han estado presionando durante años para que el gobierno federal fortalezca las protecciones contra la deuda médica.

Los defensores del consumidor en el Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC), Community Catalyst, Americans for Financial Reform, la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor, RIP Medical Debt, U.S. PIRG y el Centro de Derecho y Política de Colorado aplaudieron el anuncio de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ( CFPB) propone prohibir la declaración de todas las deudas médicas en los informes crediticios.

“Los informes crediticios negativos son uno de los mayores problemas para los pacientes con deudas médicas”, dijo Chi Chi Wu, abogado principal del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, en un comunicado.

Las tres agencias de crédito más grandes (Equifax, Experian y TransUnion) dijeron que dejarían de incluir algunas deudas médicas en los informes crediticios a partir del año pasado. Las deudas excluidas incluyeron facturas canceladas y aquellas de menos de $500 dólares.

Pero las acciones voluntarias de las agencias dejaron fuera a millones de pacientes con facturas médicas más elevadas en sus informes crediticios. Y muchos defensores de consumidores y pacientes pidieron más medidas.

El Centro Nacional de Derecho del Consumidor, Community Catalyst y unos 50 grupos más enviaron cartas en marzo a la CFPB y al IRS instando a una acción federal más fuerte para frenar el cobro de deudas hospitalarias.

Además de retirar las facturas médicas de los informes crediticios, la propuesta impediría que los acreedores utilicen las facturas médicas al decidir sobre préstamos y evitaría que los cobradores de deudas utilicen las calificaciones crediticias para presionar a las personas con deudas relacionadas con la atención médica.

El gobierno escuchará los comentarios de las pequeñas empresas y luego emitirá un aviso sobre una propuesta de reglamentación en algún momento del próximo año.

Con información de KFF Health News

