En minibikini estampado Marlene Favela presume sus curvas mientras posa en un balcón

A sus 46 años Marlene Favela tiene una escultural figura, y lo dejó ver en una serie de fotos que compartió en Instagram. Ella posó en un balcón (con el mar como fondo), usando un minibikini estampado con partes metálicas; el toque final a su look fue un sombrero.

La bella actriz mexicana también subió la temperatura al modelar un largo vestido de malla en color rojo, el cual dejaba ver su microbikini de hilos y con ello su escultural cuerpo. Ella escribió junto a la imagen (que obtuvo 204,000 likes) la frase: “¡¡¡TE AMO MÉXICO!!!!” View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

Cuando Marlene no está trabajando en alguna telenovela se dedica a modelar muchas prendas (algunas de su propia línea de ropa), además de promocionar cosméticos. Junto a una fotografía en la que aparece con un total look negro (compuesto por botas, leggings, una sudadera y gorra) escribió una frase positiva: “No importa lo que te rodea, conviértelo en magia”. 🖤 View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

