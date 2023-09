Irina Baeva presume su tonificado cuerpo al modelar un conjunto de ropa deportiva

Irina Baeva ha causado sensación con su más reciente post de Instagram: una serie de fotos que la muestran luciendo su escultural figura al posar en unas escaleras. Para la ocasión ella optó por un conjunto deportivo de top y leggings en color verde, y complementó su outfit con una blusa blanca, dándole un toque original.

Desliza para ver todas las fotos

La bella actriz rusa publicó hace unos días en esa red social fotos que la muestran con su hermana Nina; lo hizo con motivo del cumpleaños de ésta, pero además le escribió un emotivo mensaje: “Lo mejor que el Universo y mis padres me pudieron haber dado en esta vida eres tú ❤️ Mi 2da mitad, la otra parte de mi alma y mi corazón. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y qué afortunada soy de llamarte hermana, y de ser la madrina de mis más hermosos niños. Feliz cumpleaños, y que seas inmensamente feliz y me dures por siempre, porque no podría existir sin ti”. ❤️♾️🎂 View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Actualmente Irina Baeva está en tratos para protagonizar la obra de teatro “Aventurera”, que será producida por Juan Osorio. Mientras tanto, interpreta a la villana Romina en la telenovela “Nadie como tú”; para ese personaje ella cambió su peinado, como lo dejó ver en una reciente fotografía que acompañó con el texto: “Siempre parece imposible, hasta que se hace”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

