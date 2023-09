Las nuevas reglas de etiqueta en los aviones

Cómo ser un pasajero educado y apaciguar los conflictos cuando surjan

Aviones abarrotados, asientos apretados, largos retrasos, pasajeros groseros: todo esto conspira en tu contra para que volar sea más difícil que nunca. ¿Qué puedes hacer al respecto? A veces es necesario dar un poco de cortesía y sentido común. Pero otras, es bueno saber gestionar situaciones que corren el riesgo de convertirse en un conflicto grave. Aquí compartimos una guía imprescindible que necesitas leer antes de tu próximo vuelo.

La nueva etiqueta en los aviones

No inicies una guerra de apoyabrazos

El protocolo, dice Diane Gottsman, experta en etiqueta y propietaria de The Protocol School of Texas, es que la persona en el asiento del medio tenga acceso a ambos apoyabrazos porque está en el asiento menos cómodo. Si no los están usando, pregunta si puedes usar el más cercano a ti.

Reclínate con cuidado

“Sí, el asiento tiene un botón para reclinarse. Tu coche también tiene volante, pero eso no significa que puedas utilizarlo para atropellar a otras personas”, afirma Gottsman. Antes de usar ese botón, mira hacia atrás y asegúrate de que no estés molestando a alguien que pueda ser muy alto o que tenga problemas de movilidad, o cuya bandeja esté bajada. “No te recuestes si es obvio que molestarás a alguien y es un vuelo corto”, añade la experta. Planifica con anticipación evitando la ropa apretada, sugiere, para que incluso en espacios reducidos te sientas cómodo. De lo contrario, sé cortés y di: “¿Te importaría si me reclino?”.

Evita la comida apestosa (y potencialmente peligrosa)

“Si llevas comida como atún a bordo, no esperes que todos te reciban con los brazos abiertos”, comenta Gottsman. Mantente alejado de los alimentos picantes, así como de aquellos que comúnmente causan reacciones alérgicas, por ejemplo, las nueces o el maní [cacahuete].

Intenta compartir lo mínimo

“No puedes ser el mejor amigo de alguien en un vuelo de dos horas”, explica Gottsman. “Hace poco me senté junto a alguien que compartió demasiado sobre su enfermedad renal y me hizo muchas preguntas personales”, cuenta. “Para terminar con esta situación puedes decir: ’Tendrás que disculparme, me voy a poner los auriculares y echar una siesta’”, agrega.

Y mantén tus zapatos puestos

Vístete de manera respetuosa con los demás pasajeros, como sugiere Gottsman. “Si es algo que usarías para ir dormir en casa, no lo uses en un avión”. Ponte zapatos más cómodos, pero cerrados.

5 situaciones difíciles y cómo resolverlas

Un pasajero te pide que le cambies el asiento

“Está bien decir que no, excepto quizás cuando un padre necesita sentarse con un niño pequeño”, expone la escritora de viajes Benet Wilson. En otras situaciones, podrías decir cortésmente algo como: “Lo siento muchísimo, pero necesito dormir en este vuelo y elegí un asiento junto a la ventana por ese motivo”. Sin embargo, si te piden que cambies un asiento igual, digamos un asiento del pasillo por uno que esté en la fila de atrás, probablemente sea bueno estar de acuerdo.

Estás sentado cerca de un bebé que llora

“Hay que tener en cuenta que es probable que el niño esté experimentando algún problema, tal vez dolor de oído o miedo”, dice Gottsman. “Puedes preguntarle a la tripulación de cabina si hay un asiento más tranquilo disponible, pero seguramente haya gente a tu alrededor preguntando lo mismo”. Esta es otra situación, afirma, en la que los auriculares con cancelación de ruido pueden resultar útiles.

Eres alérgico al perro de tu compañero de asiento

“Una vez, una mujer detrás de mí sacó a su perro de la jaula y el animal me pegaba la pierna”, dice Wilson. La experta le explicó que era alérgica y la mujer, indignada, volvió a poner al perro en su jaula. “Trato de no involucrar a los auxiliares de vuelo en asuntos triviales. Intento manejarlo cortésmente yo misma”, agrega.

Cuando estás cerca de un pasajero enojado

“Si alguien está siendo tan agresivo que empiezas a sentirte preocupado o abrumado, entonces llama a la tripulación”, aconseja Gottsman. “Están capacitados para manejar pasajeros agresivos y pueden tomar decisiones que tú no puedes realizar en el avión, como sacar a alguien si es necesario”, añade.

Estás en un asiento y un niño te patea repetidamente

Gottsman sugiere que respires hondo y, en un tono agradable, te des la vuelta y digas: “Sé que tu niño es pequeño, pero está pateando mi asiento. ¿Te importaría ayudarme con eso?”. Wilson tiene una sugerencia adicional: Les digo a los padres que un truco que aprendí cuando viajaba con mi hijo es quitarse los zapatos. No les gusta dar patadas con los calcetines”.

