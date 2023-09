Lucero Mijares confiesa de quién le gustaría ser novia

Lucero Mijares siempre se ha distinguido por su buen humor, pero también por su sinceridad; es por ello que ahora confesó abiertamente que no tiene novio, pero también que hay muchos chicos que le gustan. Ella dio a conocer los nombres de dos, durante una entrevista con Anette Cuburu.

Al ser cuestionada sobre si mantenía una relación con alguien, la hija de los cantantes Lucero y Mijares contestó: “No, no, pues obviamente el chico que quiera venir a mi vida está más que invitado. Siento que él tiene que ser aprobado literalmente por todos los de mi familia y los que me rodean, pues porque al ser hija de Lucero y Mijares…siento que a veces si estás con alguien por interés, y no te das cuenta…¡Híjole!” La joven actriz agregó que le gustan muchos famosos: “Tengo 300,000 crushes. Tengo uno que es mi “esposo”: Javier Poza. Javiercito ¡Te amamos, bombón! O sea, qué bárbaro, guapísimo”. View this post on Instagram A post shared by Javier Poza (@javierpoza)

Ya entrada en la plática, Lucero se animó a comentar acerca de los hombres que la han dejado impactada: “¿Sabes quién? Que lo vi en Instagram y dije: ‘Está mono’. El hijo de Alan Tacher. Creo que se llama Alex. Muy guapo. Creo que tiene 20 añitos. Entonces Alexito, repórtate”. Actualmente Lucero Mijares protagoniza la obra de teatro musical “El Mago”, que se presentará hasta mediados de noviembre en un teatro de Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by Alan Tacher (@alantacher)

Sigue leyendo: